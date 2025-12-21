قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر الأكثر تتويجًا | أرقام قياسية في تاريخ كأس أمم إفريقيا .. تعرّف عليها
الحل السياسي «الفرصة الأخيرة»| خبيرة بالشأن الإفريقي تحذّر: التدخل العسكري في السودان «مُقامرة خاسرة»
16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر الأكثر تتويجًا | أرقام قياسية في تاريخ كأس أمم إفريقيا .. تعرّف عليها

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا
رباب الهواري

تُعد  مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا بـ7 بطولات، بينها إنجاز تاريخي بالفوز ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010. 

كما يتصدّر الفراعنة قائمة أكثر المنتخبات مشاركة بـ26 نسخة، متفوقين على كوت ديفوار وغانا، ويعتبرون الأكثر خوضًا للمباريات بـ111 لقاء. بالإضافة إلى ذلك، يتربع المنتخب المصري على صدارة الانتصارات بـ60 فوزًا، والأكثر تسجيلًا للأهداف بإجمالي 175 هدفًا. 

وعلى صعيد الميداليات، تتصدّر نيجيريا القائمة بـ16 ميدالية متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز.

الأرقام القياسية للاعبين

ويتصدّر الكاميروني صامويل إيتو قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 18 هدفًا خلال مشاركاته بين 2000 و2010.

 بينما سجّل الحارس المصري عصام الحضري أكبر مشاركة عمرية في تاريخ البطولة بعمر 44 عامًا و21 يومًا عام 2017، في حين يُعد الجابوني شيفا نزيجو أصغر لاعب بمشاركة بعمر 16 عامًا و93 يومًا في نسخة 2000.

 وتبرز الإنجازات الفردية الأخرى مثل تسجيل الإيفواري لوران بوكو خمسة أهداف في مباراة واحدة عام 1970، والكونغولي نداي مولامبا 9 أهداف في نسخة 1974، وهي النسخة الوحيدة التي شهدت إعادة المباراة النهائية. كما سجل المصري محمد دياب العطار “ديبا” أربعة أهداف في نهائي 1957، وحقق الزامبي كينيدي مويني رقماً فريداً بتسجيله هدفًا كحارس عام 2013.

الإنجازات الفردية الخاصة

يُعد حسن الشاذلي الأكثر تسجيلًا للهاتريك برصيد ثلاثيات، فيما يتقاسم رقم المشاركة في 8 نسخ كل من أحمد حسن، أندريه أيو، يوسف المساكني، وريجوبيرت سونج.
 

المدربون والمشاركات المستمرة

يتصدر المدرب المصري حسن شحاتة قائمة الإنجازات بتحقيقه ثلاث بطولات متتالية، ويأتي الفرنسي كلود لوروا في صدارة المدربين الأكثر مشاركة بتسع نسخ مع ستة منتخبات مختلفة. وتنفرد تونس بالمشاركة في 17 نسخة متتالية، بينما شهدت نسخة 2023 أعلى عدد من الأهداف بتاريخ البطولة بـ119 هدفًا.


 

كأس أمم إفريقيا منتخب مصر اخبار الرياضة منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

وزير الخارجية و نظيره الروسي

البيان المشترك للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية

أرشيفية

العراق .. كتائب حزب الله تؤكد تمسكها بسلاحها وترفض ربطه بسلطة الدولة

أرشيفية

استئناف تشغيل الحافلات بين دبي والشارقة وعجمان بعد تحسن الأحوال الجوية

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد