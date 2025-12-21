مصر الأكثر تتويجًا | أرقام قياسية في تاريخ كأس أمم إفريقيا .. تعرّف عليها

تُعد مصر الأكثر تتويجًا بلقب كأس أمم إفريقيا بـ7 بطولات، بينها إنجاز تاريخي بالفوز ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

كما يتصدّر الفراعنة قائمة أكثر المنتخبات مشاركة بـ26 نسخة، متفوقين على كوت ديفوار وغانا، ويعتبرون الأكثر خوضًا للمباريات بـ111 لقاء. بالإضافة إلى ذلك، يتربع المنتخب المصري على صدارة الانتصارات بـ60 فوزًا، والأكثر تسجيلًا للأهداف بإجمالي 175 هدفًا.

وعلى صعيد الميداليات، تتصدّر نيجيريا القائمة بـ16 ميدالية متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز.

الأرقام القياسية للاعبين

ويتصدّر الكاميروني صامويل إيتو قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 18 هدفًا خلال مشاركاته بين 2000 و2010.

بينما سجّل الحارس المصري عصام الحضري أكبر مشاركة عمرية في تاريخ البطولة بعمر 44 عامًا و21 يومًا عام 2017، في حين يُعد الجابوني شيفا نزيجو أصغر لاعب بمشاركة بعمر 16 عامًا و93 يومًا في نسخة 2000.

وتبرز الإنجازات الفردية الأخرى مثل تسجيل الإيفواري لوران بوكو خمسة أهداف في مباراة واحدة عام 1970، والكونغولي نداي مولامبا 9 أهداف في نسخة 1974، وهي النسخة الوحيدة التي شهدت إعادة المباراة النهائية. كما سجل المصري محمد دياب العطار “ديبا” أربعة أهداف في نهائي 1957، وحقق الزامبي كينيدي مويني رقماً فريداً بتسجيله هدفًا كحارس عام 2013.

الإنجازات الفردية الخاصة

يُعد حسن الشاذلي الأكثر تسجيلًا للهاتريك برصيد ثلاثيات، فيما يتقاسم رقم المشاركة في 8 نسخ كل من أحمد حسن، أندريه أيو، يوسف المساكني، وريجوبيرت سونج.



المدربون والمشاركات المستمرة

يتصدر المدرب المصري حسن شحاتة قائمة الإنجازات بتحقيقه ثلاث بطولات متتالية، ويأتي الفرنسي كلود لوروا في صدارة المدربين الأكثر مشاركة بتسع نسخ مع ستة منتخبات مختلفة. وتنفرد تونس بالمشاركة في 17 نسخة متتالية، بينما شهدت نسخة 2023 أعلى عدد من الأهداف بتاريخ البطولة بـ119 هدفًا.



