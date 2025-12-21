مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها

تنطلق اليوم الأحد منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب بمشاركة أفضل المنتخبات الإفريقية، حيث ستستمر البطولة حتى النهائي بعد سلسلة من المباريات المثيرة في مرحلة المجموعات ثم الأدوار الإقصائية.

المرحلة الأولى: مباريات المجموعة الأولى

الأحد 21 ديسمبر

المغرب × جزر القمر – 9 مساء

الإثنين 22 ديسمبر

مالي × زامبيا – 4 عصرًا

الجمعة 26 ديسمبر

زامبيا × جزر القمر – 7:30 مساء

المغرب × مالي – 10 مساء

الإثنين 29 ديسمبر

جزر القمر × مالي – 9 مساء

زامبيا × المغرب – 9 مساء

مباريات المجموعة الثانية

الإثنين 22 ديسمبر

جنوب إفريقيا × أنجولا – 7 مساء

مصر × زيمبابوي – 10 مساء

الجمعة 26 ديسمبر

أنجولا × زيمبابوي – 2:30 عصرًا

مصر × جنوب إفريقيا – 5 مساء

الإثنين 29 ديسمبر

أنجولا × مصر – 6 مساء

زيمبابوي × جنوب إفريقيا – 6 مساء

مباريات المجموعة الثالثة

الثلاثاء 23 ديسمبر

نيجيريا × تنزانيا – 7:30 مساء

تونس × أوغندا – 10 مساء

السبت 27 ديسمبر

أوغندا × تنزانيا – 7:30 مساء

نيجيريا × تونس – 10 مساء

الثلاثاء 30 ديسمبر

تنزانيا × تونس – 6 مساء

أوغندا × نيجيريا – 6 مساء

مباريات المجموعة الرابعة

الثلاثاء 23 ديسمبر

السنغال × بوتسوانا – 2:30 عصرًا

الكونغو الديمقراطية × بنين – 5 مساء

السبت 27 ديسمبر

بنين × بوتسوانا – 2:30 عصرًا

السنغال × الكونغو الديمقراطية – 5 مساء

الثلاثاء 30 ديسمبر

بنين × السنغال – 9 مساء

بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية – 9 مساء

مباريات المجموعة الخامسة

الأربعاء 24 ديسمبر

بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا

الجزائر × السودان – 5 مساء

الأحد 28 ديسمبر

غينيا الاستوائية × السودان – 5 مساء

الجزائر × بوركينا فاسو – 7:30 مساء

الأربعاء 31 ديسمبر

غينيا الاستوائية × الجزائر – 6 مساء

السودان × بوركينا فاسو – 6 مساء

مباريات المجموعة السادسة

الأربعاء 24 ديسمبر

كوت ديفوار × موزمبيق – 7:30 مساء

الكاميرون × الجابون – 10 مساء

الأحد 28 ديسمبر

الجابون × موزمبيق – 2:30 عصرًا

كوت ديفوار × الكاميرون – 10 مساء

الأربعاء 31 ديسمبر

الجابون × كوت ديفوار – 9 مساء

موزمبيق × الكاميرون – 9 مساء

الأدوار الإقصائية

ثمن النهائي: من السبت 3 يناير حتى الثلاثاء 6 يناير

ربع النهائي: الجمعة 9 يناير والسبت 10 يناير

نصف النهائي: الأربعاء 14 يناير

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع: السبت 17 يناير

































