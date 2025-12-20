مسيرة متواضعة .. تعرف على منتخب زيمبابوي أول منافس للمنتخب في كأس أمم أفريقيا

ينطلق مشوار منتخب مصر في مشاركته رقم 27 في نهائيات كأس الأمم الأفريقية رقم 35 بمواجهة منتخب زيمبابوي مساء الإثنين على ملعب أدرار بمدينة أغادير في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية التي تضم أيضاً الثنائي جنوب أفريقيا وأنجولا.

(الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) يلقي الضوء على منتخب "المحاربين" ويتناول كل ما يتعلق به في الماضي والحاضر وأرقامه في أمم أفريقيا على النحو التالي:

- تأسس اتحاد الكرة في زيمبابوي سنة 1965 وانضم للاتحاد الدولي في نفس السنة وللاتحاد الأفريقي سنة 1980.

- يحتل منتخب زيمبابوي المركز رقم 36 أفريقياً و الـ 129 عالمياً في تصنيف شهر ديسمبر الحالي برصيد 1123.69 نقطة.

- تأهل منتخب زيمبابوي لنهائيات النسخة رقم 35 من خلال المجموعة السابعة التي تصدرها منتخب الكاميرون وحل منتخب زيمبابوي وصيفاً برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة و6 أهداف في خانة رصيده الإيجابي و4 أهداف في شباكه وتربع والتر موسونا على راس قائمة هدافيه برصيد هدفين.

- في تصفيات كأس العالم تذيل المجموعة الثالثة التي تأهل عنها منتخب جنوب أفريقيا بعد أن حصل على 5 نقاط فقط من 5 تعادلات و5 خسائر وبدون أي فوز وسجل 5 أهداف مقابل 12 في مرماه وتصدر تاواندا تشيريوا قائمة هدافي الفريق برصيد هدفين.

- يقود الروماني ماريو مارينكا البالغ من العمر 61 عاماً منتخب "المحاربون" منذ 4 نوفمبر الماضي خلفاً للمدرب الألماني مايكل نيس وخاض معه الفريق مباراتين خسر الأولى أمام الجزائر (1 – 3) وتفوق في الثانية على منتخب قطر (2 – 1).

- تضم القائمة النهائية لمنتخب زيمبابوي في النسخة الحالية لأمم أفريقيا 28 لاعباً بينهم 20 محترفاً ’ بواقع 6 لاعبين في إنجلترا و5 في جنوب أفريقيا ولاعب واحد في أندية ألمانيا ’ بلجيكا ’ ويلز ’ سكوتلندا ’ الدنمارك ’ فنلندا ’ الولايات المتحدة ’ ليبيا وتنزانيا.

في نسخة 2017 والثاني أمام أوغندا (1 – 1) في نفس المرحلة في نسخة 2019.

- 10 خسائر تكبدها منتخب زيمبابوي في مشاركاته السابقة في أمم أفريقيا أولها أمام مصر (1 – 2) في مستهل مشاركاته في بطولة 2004 على ملعب الطيب المهيري في صفاقس 2004 ’ وأخرها بالنتيجة ذاتها أمام مالاوي في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالنسخة رقم 33 على ملعب كويكونج بالكاميرون.

- 16 هدفاً سجلها منتخب زيمبابوي طوال تاريخه في (كان) ’ افتتحها بيتر ندولفو في مرمى الحارس المصري نادر السيد عند الدقيقة 46 في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في ظهوره الأول في تونس 2004 ’ وختمها كوداكواشي ماهاتشي في في مرمى الحارس الغيني علي كيتا عند الدقيقة 43 في ختام الدور الأول للنسخة رقم 33 بالكاميرون.

- 31 هدفاً استقبلتها شباك منتخب زيمبابوي في النهائيات ’ حيث كانت البداية عبر لاعب الوسط المصري تامر عبد الحميد في شباك الحارس إينرجي مورامبادورو عند الدقيقة 57 من عمر لقاء المنتخبين في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة بالنسخة الرابعة والعشرين سنة 2004 ’ وأخرها بتوقيع النجم الغيني نابي كيتا في الدقيقة 49 بشباك الحارس تلبرت شومبا عند 69 في مواجهة المنتخبين في النسخة رقم 33 في بالكاميرون.

مشوار الطرفين في بطولة 2006 على ملعب الإسماعيلية.

- دخلت مباراة منتخب زيمبابوي أمام نظيره الغيني في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للنسخة رقم 33 بالكاميرون تاريخ كأس أمم أفريقيا كونها الأولى التي تُديرها إحدى بنات حواء عبر الرواندية ساليما موكانسانجا.

- 3 مدربين قادوا منتخب زيمبابوي في (كان) حيث كانت البداية مع المحلي صانداي شيدزامبوا في 2004 ’ ثم تولى تشارلز مالوري المهمة في 2006 وكاليستو باسوا في المشاركة الثالثة 2017 بالجابون ’ بعدها عاد شيدزامبوا لقيادة الفريق في النسخة المصرية 2019 وأخيراً تولى نورمان مابيرزا المسئولية في النسخة رقم 33 بالكاميرون.

- 8 كان أكبر عدد من الأهداف تستقبله شباك منتخب زيمبابوي في إحدى مشاركاته وجاء في الظهور الأول في تونس 2004 ثم تكرر في الظهور الثالث في الجابون 2017.

- يتصدر النجم الكبير بيتر ندولفو قائمة هدافي منتخب زيمبابوي في نهائيات أمم أفريقيا برصيد 3 أهداف وبفارق هدف واحد عن الثنائي كنوليدج موسونا وكوداكواشي ماهاتشي.