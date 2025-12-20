قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
رياضة

أساطير بلا تتويج | نجوم كتبوا التاريخ ولم يرفعوا كأس إفريقيا .. وصلاح الأبرز

بعد 24 ساعة .. تنطلق على الملاعب المغربية منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نستختها الـ 35 .. في نسخة منتظرة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع حيث تتجه أنظار القارة السمراء والعالم العربي إلى المغرب الذي يستضيف الحدث القاري الأكبر وسط جاهزية تنظيمية عالية وطموحات كبيرة للمنتخبات المشاركة في اعتلاء منصة التتويج.

وتظل بطولة الامم الافريقية واحدة من البطولات التى يبحث عنها نجوم المنتخبات الافريقية للوقوف بعلم بلادهم على منصات التتويج .

أساطير بلا تتويج بـ أمم افريقيا 

وعبر تاريخ البطولة وقف الحظ معاندا لعدد من أساطير الكرة الافريقية ولم يتمكنوا من الفوز والتتويج بالبطولة الاشهر فى القارة السمراء .

ويأتى فى مقدمة هولاء الاساطير النجم الكبير محمد صلاح الذى وصل النهائى مع منتخب مصر مرتين ولم يتمكن من التتويج البطولة وأمامه الفرصة فى النسخة القادمة بالتتويج بالبطولة .

ويستعرض صدي البلد نماذج من الاساطير الافريقية التى لم تتمكن من التتويج بالبطولة : 

محمد صلاح :

النجم المصري الحالي خاض أيضًا نهائيين، وخسرهما أمام الكاميرون في 2017، وأمام السنغال بركلات الترجيح في 2021، وما زال يطارد لقبه الأول مع الفراعنة.

ديدييه دروجبا أسطورة الأفيال الايفوارية :

يعد دروجبا واحدا من أفضل المهاجمين الافارقة عبر التاريخ وخاض نهائيين لكأس الأمم (2006 و2012)، وخسرهما بركلات الترجيح، بل وأهدر ركلة حاسمة في نهائي 2012 والمفارقة أنه اعتزل دوليًا قبل عام واحد فقط من تتويج جيله باللقب في 2015.

الحاجي ضيوف نجم السنغال :

قاد جيل السنغال الذهبي لنهائي 2002، لكنه خسر اللقب أمام الكاميرون بركلات الترجيح، وكان أحد الذين أهدروا ركلاتهم.

أسامواه جيان نجم غانا : 

لعب نهائيين وخسرهما أمام مصر في 2010، وأمام كوت ديفوار في 2015، ليصبح أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة دون أن يتذوق طعم اللقب.

نوانكو كانو (نيجيريا) ومايكل إيسيان (غانا):

كلاهما كان جزءًا من أجيال ذهبية لبلديهما، ووصلا إلى النهائي لكنهما لم ينجحا في رفع الكأس.

جورج ويا أسطورة ليبيريا: 

اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، إلا أن مسيرته القارية مع منتخب ليبيريا لم تشهد أي إنجاز يُذكر، حيث ودع البطولة من دور المجموعات في مشاركتيه عامي 1996 و2002.

إيمانويل أديبايور نجم توجو : 

قاد منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم، لكن أفضل إنجاز له في كأس الأمم الإفريقية كان بلوغ الدور ربع النهائي مرة واحدة فقط.

مصطفى حجي مهاجم المغرب : 

رغم موهبته الكبيرة وتألقه مع جيل المغرب القوي في التسعينيات، لم يتمكن من تجاوز دور الثمانية في البطولة القارية.

