أساطير بلا تتويج | نجوم كتبوا التاريخ ولم يرفعوا كأس إفريقيا .. وصلاح الأبرز

بعد 24 ساعة .. تنطلق على الملاعب المغربية منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نستختها الـ 35 .. في نسخة منتظرة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع حيث تتجه أنظار القارة السمراء والعالم العربي إلى المغرب الذي يستضيف الحدث القاري الأكبر وسط جاهزية تنظيمية عالية وطموحات كبيرة للمنتخبات المشاركة في اعتلاء منصة التتويج.

وتظل بطولة الامم الافريقية واحدة من البطولات التى يبحث عنها نجوم المنتخبات الافريقية للوقوف بعلم بلادهم على منصات التتويج .

أساطير بلا تتويج بـ أمم افريقيا

وعبر تاريخ البطولة وقف الحظ معاندا لعدد من أساطير الكرة الافريقية ولم يتمكنوا من الفوز والتتويج بالبطولة الاشهر فى القارة السمراء .

ويأتى فى مقدمة هولاء الاساطير النجم الكبير محمد صلاح الذى وصل النهائى مع منتخب مصر مرتين ولم يتمكن من التتويج البطولة وأمامه الفرصة فى النسخة القادمة بالتتويج بالبطولة .

ويستعرض صدي البلد نماذج من الاساطير الافريقية التى لم تتمكن من التتويج بالبطولة :

محمد صلاح :

النجم المصري الحالي خاض أيضًا نهائيين، وخسرهما أمام الكاميرون في 2017، وأمام السنغال بركلات الترجيح في 2021، وما زال يطارد لقبه الأول مع الفراعنة.

محمد صلاح

ديدييه دروجبا أسطورة الأفيال الايفوارية :

يعد دروجبا واحدا من أفضل المهاجمين الافارقة عبر التاريخ وخاض نهائيين لكأس الأمم (2006 و2012)، وخسرهما بركلات الترجيح، بل وأهدر ركلة حاسمة في نهائي 2012 والمفارقة أنه اعتزل دوليًا قبل عام واحد فقط من تتويج جيله باللقب في 2015.

دروجبا

الحاجي ضيوف نجم السنغال :

قاد جيل السنغال الذهبي لنهائي 2002، لكنه خسر اللقب أمام الكاميرون بركلات الترجيح، وكان أحد الذين أهدروا ركلاتهم.

الحاجي ضيوف

أسامواه جيان نجم غانا :

لعب نهائيين وخسرهما أمام مصر في 2010، وأمام كوت ديفوار في 2015، ليصبح أحد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة دون أن يتذوق طعم اللقب.

أسامواه جيان

نوانكو كانو (نيجيريا) ومايكل إيسيان (غانا):

كلاهما كان جزءًا من أجيال ذهبية لبلديهما، ووصلا إلى النهائي لكنهما لم ينجحا في رفع الكأس.

نوانكو كانو

جورج ويا أسطورة ليبيريا:

اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، إلا أن مسيرته القارية مع منتخب ليبيريا لم تشهد أي إنجاز يُذكر، حيث ودع البطولة من دور المجموعات في مشاركتيه عامي 1996 و2002.

جورج ويا أسطورة ليبيريا

إيمانويل أديبايور نجم توجو :

قاد منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم، لكن أفضل إنجاز له في كأس الأمم الإفريقية كان بلوغ الدور ربع النهائي مرة واحدة فقط.

إيمانويل أديبايور

مصطفى حجي مهاجم المغرب :

رغم موهبته الكبيرة وتألقه مع جيل المغرب القوي في التسعينيات، لم يتمكن من تجاوز دور الثمانية في البطولة القارية.