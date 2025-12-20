قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
رياضة

أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا

عمر مرموش
عمر مرموش
عبدالحكيم أبو علم

تنطلق مساء غد النسخة الــ35 لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بالمغرب وتستمر حتي 18 يناير بمشاركة 24 فريق.
ويظهر في البطولة عدد كبير من النجوم العالمية بينهم محمد صلاح واشرف حكيمي وعمر مرموش .

وأظهر موقع ترانسفير ماركت أن القيمة السوقية الإجمالية لجميع المنتخبات المشاركة تبلغ حوالي 86ر2 مليار يورو، بمتوسط 32ر4 مليون يورو لكل لاعب، ما يعكس التفاوت الكبير بين المنتخبات الغنية بالمواهب المحترفة في أبرز الدوريات الأوروبية وتلك التي تعتمد على اللاعبين المحليين.

تتصدر السنغال قائمة المنتخبات من حيث القيمة السوقية الإجمالية بـ453 مليون يورو، يليها المغرب بـ438 مليون يورو، مع أعلى متوسط قيمة للاعب يصل إلى 25ر16 مليون يورو، ما يجعل منتخب (أسود الأطلس) متصدرا لمتوسط القيمة الفردية رغم تفوق السنغال في الإجمالي.

وتشغل كوت ديفوار المركز الثالث بقيمة 339 مليون يورو، تليها نيجيريا بـ286 مليون يورو والكاميرون بـ255 مليون يورو.

أما بقية المنتخبات، فتتباين قيمها بشكل واضح، إذ تبلغ قيمة الجزائر 224 مليون يورو، ومصر 136 مليون يورو، وتونس 70 مليون يورو، في حين تمثل بوتسوانا بـ 95ر1 مليون يورو والسودان بـ28ر2 مليون يورو أبرز مثال على الفجوة السوقية بين أقوى وأضعف الفرق في البطولة.

من ناحية اللاعبين، يبرز أشرف حكيمي، ظهير أيمن المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي، باعتباره أغلى لاعب في كأس أمم أفريقيا 2025 بقيمة سوقية تصل إلى 80 مليون يورو، ما يعكس موقعه القيادي وجاذبيته الجماهيرية والتجارية.

ويلي حكيمي في الترتيب كل من عمر مرموش والنيجري فيكتور أوسيمن (75 مليون يورو لكل منهما)، يليهما الكاميروني برايان مبومو (70 مليون يورو) ومواطنه كارلوس باليبا (60 مليون يورو)، ثم يأتي بعدهما النجم المصري محمد صلاح والسنغالي نيكولا جاكسون (50 مليون يورو).
وتظهر الفجوة السوقية بين القمة والقاع حجم التفاوت الكبير بين المنتخبات، حيث تتفوق السنغال على بوتسوانا بفارق 451 مليون يورو، فيما يمتلك المغرب أعلى متوسط قيمة للاعب، متفوقا بفارق ضئيل على السنغال.

هذه الفروقات لا تعكس التباين الرياضي فحسب، بل تحديات اقتصادية وتجارية، إذ تجذب المنتخبات الأغلى رعاة وشركات تسويق وفرص استثمارية أكبر، بينما تحتاج الفرق الأقل قيمة إلى تطوير بنيتها التحتية والمواهب الشابة لتعزيز تنافسيتها.

منتخب مصر بطولة الأمم الأفريقية كرة القدم محمد صلاح عمر مرموش

