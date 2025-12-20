قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود، اليوم السبت في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، ببطولة كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام بإستاد المقاولون العرب.

ويعاني فريق الزمالك من غيابات عديدة ، حيث يغيب عنه كل من أحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة ، لتواجدهم مع المنتخب الأول استعداد لأمم أفريقيا، والأنجولي شيكو بانزا لمشاركته مع منتخب أنجولا بالبطولة نفسها، وكذلك التونسي سيف الدين الجزيرى مع منتخب تونس بالإضافة لإصابة عبد الله السعيد وأحمد ربيع، وغياب محمد السيد للتجميد على خلفية عدم التجديد للزمالك.

كما يتدرب أحمد حمدي منفردا في ظل أزمته مع المدير الفني ، عقب مشاداة كلامية حدثت بينهما.

الزمالك كأس عاصمة مصر حرس الحدود

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

