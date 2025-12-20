يحافظ على نفسه.. محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته عقب القبض عليه

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسمين تيسير

كشف  محمد رشوان محامي ابراهيم سعيد  نجم الكرة المصرية السابق تفاصيل أزمة الاعب عقب القبض عليه.

وكتب رشوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: "تم القبض عليهم مساء امس علي اثر مشاجره بينهم باحد الفنادق بسبب عدم اداء ابراهيم سعيد المصروفات الدراسيه لبناته ليلي وجوليا وتدخلت شرطة السياحة وحرر الطرفين بلاغ اتهمت فيه طليقته انها تملك احكام لم تنفذ واتهمها ابراهيم بالتعدي عليه وتزوير بعض الاوراق وسبه وشتمه.

واضاف البيان: "وقعت طليقه ابراهيم علي تعهد بالحضور امام النيابه العامه وتم صرفها في السادسة صباحا هي ومحاميها منذ ان تم اخلاء سبيل ايراهيم سعيد في يوليو الماضي  ناشدته كثيرا انهاء ازمات بناته ومحاوله الوصول الي حل ودي وبالفعل تواصل معهم ولكنهن رفضن اي حل ودي وطلبن الفلوس اولا .طالبت ابراهيم بان يتم تقسيط المبلغ المستحق لهن فلا علاقه لهن بما قامت به طليقته من اجراءات باطله ولكنه رفض اكثر من مرة.

وتابع: "الحقيقة دوري كمحامي هو تخفيض المبالغ المستحقه ومساعدته قضائيا قدر الامكان وتجنب اجراءات الحبس وكان لديه فرصة ٥ شهور كاملة لانهاء الازمة.

وأكمل :" عاد ابراهيم سعيد للعمل داخل النادي الاهلي بعد تدخل الكابتن محمود الخطيب ومحاولته ان يحل الازمة سانده الكابتن احمد شوبير وعلاء الكحكي رئيس قناة النهار وطلبنا منه العوده للعمل بالقناه وبذلت كل ما في وسعي لاعاده صياغه عقده مع القناه الا انني فؤجئت بقيامه بفسخ عقده مع قناة النهار .

وتابع :" الحقيقة انا حزين لما الت له الامور والجميع يناشد ابراهيم ان يحافظ علي نفسه ولكنه يتصرف بطريقه غير مفهومه  .قد يكون منزعج ومستاء مما فعلن به بناته سابقا لكن لابد ان يوفيهن جزء من حقوقهن حسبما يتسير له ولابد ان يتسامحن بناته في جزء اخر حتي تسير الامور خاصة ان الاموال  المستحقة هي مصاريف جامعة عالية التكاليف وليست نفقات معيشة.. وربنا يصلح حاله".

