محمد عنتر: حزين على حال الزمالك.. والجماهير هي من تدفع الثمن

أكد محمد عنتر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، على أن المنافسة على لقب بطولة دوري نايل ستنحصر هذا الموسم بين الأهلي وبيراميدز، فيما سيكون الصراع على المراكز المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية بين الثلاثي الزمالك والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا.

وتابع "عنتر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حزين على حال نادي الزمالك وما يحدث فيه، الأمور صعبة جدًا والمشاكل كثيرة جدًا، لكن إن شاء الله الأمور ستصبح أفضل فيما هو قادم، وجماهير الزمالك للأسف هي من تحاسب على فاتورة الأخطاء والمشاكل.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يتحمل مسؤولية ما وصل إليه الحال الآن، الأسباب إدارية وفنية ومالية وسوء اختيارات وسوء تخطيط، وأدعو الله أن يخرج الزمالك مما هو فيه حاليًا، لأنه لا النادي ولا الجماهير تستحق ما حدث ويحدث، الزمالك يستحق أن يكون في مكانة ومكان أفضل.

وواصل لاعب الزمالك السابق: حصلت على 7 بطولات أثناء فترتي في القلعة البيضاء، ولعبت في واحدة من أفضل فترات الفريق إداريًا وفنيًا وماليًا تحت قيادة المستشار مرتضى منصور، الفريق كان مستقر وماشي بخطى ثابتة، كنا ننافس على كل البطولات، لكن فجأة حصل تغيير في مجلس الإدارة، بعدها انهار كل شيء ودخل النادي في دوامة تشبه ما يحدث حاليًا.

واختتم محمد عنتر حديثه: لابد أن يقف كل محبي وعشاق الزمالك بجانب مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير خلف النادي كي يتخطى الأزمة الكبيرة لأنه من أكبر أندية إفريقيا جماهيرية وبطولات، عندما كنا نلعب في الخليج ونرى جماهيرية وشعبية الزمالك خارجيًا، كنا نعرف قيمة وقدر وتاريخ التيشيرت الذي نرتديه.