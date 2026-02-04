هل قلب المرأة أكثر عرضة للأمراض أم الرجال؟ جمال شعبان يوضح

يتحدث الكثير طوال الوقت عن أن قلب المرأة يكون أكثر ضعفا من قلب الرجل، بينما قلب الرجل يكون أكثر إصابة بالأمراض عن المرأة، وخلال الفترة الأخيرة انتشرت دراسة تفيد بأن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل النساء بـ7 سنوات.

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك دراسة تكشف أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل النساء بـ7 سنوات، على الرغم من أن الكثير من السيدات يقلن إنهن يعانين من القلب المكسور ومشكلات القلب أكثر من الرجال.

قلوب السيدات تكون أكثر وجعا

وقال الدكتور جمال شعبان إن قلوب السيدات تكون أكثر وجعا، ويعانين من متلازمة القلب المكسور، وهن أكثر إصابة به، لكن أمراض القلب الحقيقية تكون أكثر لدى الرجال.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الرجال في سن الـ 30 والـ 40 يصابون بالمشكلات والأمراض القلبية أكثر بكثير من السيدات، لكن بعد سن الـ 40 يتساوى الجميع في الأمراض القلبية.

وأشار إلى أن الله منح قلوب النساء حماية طبيعية متعلقة بالهرمونات، وهذه الحماية تستمر معهن حتى سن الـ45 عامًا، بشرط الحفاظ على هذه الميزة.

وذكر أن النساء اللواتي يتعرضن لضغوط العمل والتوتر، أو يشربن السجائر بأي نوع من الأنواع المنتشرة، يفقدن هذه الحماية الطبيعية التي وهبها الله لهن.

وأوضح أن الله وضع للسيدات حماية طبيعية للقلب تحميهن من الأمراض القلبية حتى سن الـ 45 من عمرها، وهذه الميزة تجعل السيدات لا يصبن بالأمراض القلبية، لكن في نفس الوقت يجب على السيدات الحفاظ على هذه الميزة.

ولفت إلى أن هناك شروطا لكي تحافظ السيدات على قلبها، أهمها عدم الدخول في صراعات وحالات توتر شديد، وعدم شرب السجائر، لأنه في الفترة الأخيرة أصبحت بعض السيدات تدخن.

وأشار إلى أن الحماية القلبية للسيدات ممنوحة من الله، ولذلك على كل سيدة أن تحافظ على صحتها، وعدم الدخول في مشكلات قلبية.

