في غياب صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام

يغيب محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن مباراة الريدز أمام توتنهام في المباراة المقرر إقامتها اليوم، السبت، نظرا لتواجده رفقة منتخب مصر الوطني في كأس أمم أفريقيا.

ويواجه فريق ليفربول نظيره توتنهام في اطار منافسات الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: كييزا، كورتيس جونز، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.