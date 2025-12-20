أسطورة الزمالك.. مدير المنتخب الأردني ينشر صورة له مع شيكابالا

شارك محمد مانجو، مدير المنتخب الأردني، صورة جديدة تجمعه مع محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك السابق في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وكتب مدير منتخب الأردن، عبر خاصية الاستوري: “أسطورة مصر والزمالك حبيب الناس شيكابالا”.

محمد مانجو وشيكابالا

وحقق المغرب الفوز على الأردن بنتيجة ٢/٣ في نهائي كأس العرب بقطر، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تمديد المباراة للوقت الإضافي في المباراة المثيرة التي احتضنها ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر الحساب الرسمي لملك الأردن- عبر منصة (إكس) تغريدة جاء فيها- "‏شكرا لنشامى منتخبنا الوطني ولجمهورنا الوفي.. رفعتوا راسنا.. أمنياتنا بالتوفيق للنشامى في البطولات القادمة".

ويعد هذا اللقب العربي الثاني الذي يدخل دولاب بطولات منتخب المغرب، وذلك بعدما توج بنسخة 2012، بعدما انتصر على المنتخب الليبي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 إثر انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.