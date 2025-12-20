رفع قيمة الجائزة المالية لبطل كأس أمم إفريقيا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رفع قيمة الجائزة المالية لبطل كأس أمم إفريقيا.

قيمة الجائزة المالية لبطل كأس أمم إفريقيا

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميًا - رفع قيمة الجائزة المالية لبطل كأس أمم إفريقيا من 8 ملايين إلى 10 ملايين دولار".

استعدادات منتخب مصر لبطولة كاس الأمم الأفريقية

ويواصل اليوم السبت منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي في افتتاحية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

ويركز الجهاز الفني خلال تدريب اليوم على الجوانب الخططية بشكل مكثف، إذ بات حسام حسن قريبًا من حسم التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع توضيح الأدوار المطلوبة من كل لاعب سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي

كما يمنح الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا للكرات الثابتة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، مستفيدًا من المكاسب الفنية التي حققها المنتخب خلال المباراة الودية الأخيرة أمام نيجيريا، والتي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، وأسهمت في تقييم مستوى العناصر الأساسية والبديلة.