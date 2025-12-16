قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية لمتابعة مباريات منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب فى الفترة من 21 ديسمبر الجارى حتى 18 يناير 2026.

ووقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات زيمبابوى وجنوب أفريقيا وأنجولا

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا


- تقام مباراة مصر وزيمبابوى يوم 22 ديسمبر الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

- تقام مباراة مصر وجنوب افريقيا يوم 26 ديسمبر الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- تقام مباراة مصر وانجولا يوم 29 ديسمبر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.


وأعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا كالتالي
- حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.

- خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

- خط الوسط: مروانذ عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

- خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

منتخب مصر امم افريقيا حسام حسن

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

