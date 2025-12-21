كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»

حدث انقطاع واسع للكهرباء في منطقة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت الشركة المشغلة للغاز والكهرباء في سان فرانسيسكو أن فرقها تعمل بأقصى سرعة لاستعادة الخدمة.

وقالت شركة «باسيفيك جاز آند إلكتريك» إن انقطاعًا هائلاً للتيار الكهربائي تسبب في انقطاع التيار عن 130 ألف منزل ومنشأة تجارية في سان فرانسيسكو يوم السبت.

تسبب الانقطاع في غرق مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في الظلام، بدءًا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمنتزه جولدن جيت، ثم اتسع نطاق الانقطاع.

ويمثل هذا الانقطاع ما يقرب من ثلث عملاء الشركة في المدينة.