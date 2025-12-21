مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12-2025 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، إقامة عدد كبير من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات القارية والمحلية، حيث تحظى مواجهات اليوم باهتمام جماهيري واسع، خاصة مع انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، إلى جانب استمرار المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، فضلًا عن مباريات كأس فرنسا والدوري المصري للمحترفين.

مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم إلى مباراة الافتتاح التي تجمع منتخب المغرب بنظيره جزر القمر، في مواجهة يسعى خلالها “أسود الأطلس” لتحقيق بداية قوية على أرضهم وبين جماهيرهم، بينما يأمل منتخب جزر القمر في تحقيق نتيجة إيجابية.

المغرب × جزر القمر – الساعة 9:00 مساءً

القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قوية تجمع أستون فيلا مع مانشستر يونايتد، في لقاء مهم لكلا الفريقين ضمن سباق تحسين المراكز في جدول الترتيب.

أستون فيلا × مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني

تقام عدة مباريات مهمة في الليغا الإسبانية، أبرزها مواجهة فياريال وبرشلونة، إلى جانب لقاءات قوية لأتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

جيرونا × أتلتيكو مدريد – الساعة 3:00 عصرًا

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 3 فياريال × برشلونة – الساعة 5:15 مساءً

beIN Sports HD 2

beIN Sports HD 2 إلتشي × رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساءً

beIN Sports HD 3

beIN Sports HD 3 ريال بيتيس × خيتافي – الساعة 10:00 مساءً

beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تتواصل منافسات الكالتشيو الإيطالي اليوم بأربع مواجهات قوية تسعى خلالها الفرق لتحسين أوضاعها في جدول المسابقة.

كالياري × بيسا – الساعة 1:30 ظهرًا

ساسولو × تورينو – الساعة 4:00 عصرًا

فيورنتينا × أودينيزي – الساعة 7:00 مساءً

جنوى × أتالانتا – الساعة 9:45 مساءً

مباريات الدوري الألماني

يشهد الدوري الألماني مواجهتين بارزتين، أبرزها لقاء بايرن ميونخ أمام هايدينهايم.

ماينتس × سانت باولي – الساعة 4:30 مساءً

هايدينهايم × بايرن ميونخ – الساعة 6:30 مساءً

مباريات كأس فرنسا

تقام مجموعة كبيرة من المباريات في كأس فرنسا، تتصدرها مواجهة ليون ومنافسه سان سير كولونجس مساءً.

أوكسير × موناكو – الساعة 3:45 عصرًا

بورج بيروناس × مارسيليا – الساعة 3:45 عصرًا

كونكارنيو × نانت – الساعة 3:45 عصرًا

نيس × سانت إيتيان – الساعة 3:45 عصرًا

ستراسبورج × دونكيركي – الساعة 3:45 عصرًا

ليون × سان سير كولونجس – الساعة 10:00 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

الدوري المصري للمحترفين

تقام مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري المصري للمحترفين تجمع بين السكة الحديد والاتصالات.

السكة الحديد × الاتصالات – الساعة 2:30 ظهرا





