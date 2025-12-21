قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد
التاريخ والأرقام تنحاز للفراعنة.. مدرب أنجولا السابق لـ منتخب مصر: احذروا هذا الثلاثي
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها
كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»
محمد صبحي يكشف سر نجاحه: الفنان الذي يصمت يفقد وجوده قبل أن يبدأ |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر منافس قوي في «أمم إفريقيا» .. وجاهزون لتحدّي الكبار
استقرار مشروط.. أماني الطويل تحذّر: هدنة السودان بلا حل سياسي قد تمهّد لصراع جديد
بعد الاستيلاء على سفينة نفط ثانية.. فنزويلا تتهم أمريكا بـ «القرصنة» وانتهاك اتفاقيات البحار
مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12-2025 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم 21-12-2025
راضي الجعايدي: «معلول» أهم محترف عربي بالسنوات الأخيرة.. وتونس المرشح الأول لحصد أمم أفريقيا
قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12-2025 .. والقنوات الناقلة

منتخب المغرب
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، إقامة عدد كبير من المباريات القوية والمثيرة في مختلف البطولات القارية والمحلية، حيث تحظى مواجهات اليوم باهتمام جماهيري واسع، خاصة مع انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، إلى جانب استمرار المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، فضلًا عن مباريات كأس فرنسا والدوري المصري للمحترفين.

مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم إلى مباراة الافتتاح التي تجمع منتخب المغرب بنظيره جزر القمر، في مواجهة يسعى خلالها “أسود الأطلس” لتحقيق بداية قوية على أرضهم وبين جماهيرهم، بينما يأمل منتخب جزر القمر في تحقيق نتيجة إيجابية.

  • المغرب × جزر القمر – الساعة 9:00 مساءً
    القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قوية تجمع أستون فيلا مع مانشستر يونايتد، في لقاء مهم لكلا الفريقين ضمن سباق تحسين المراكز في جدول الترتيب.

  • أستون فيلا × مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساءً
    القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

مباريات الدوري الإسباني

تقام عدة مباريات مهمة في الليغا الإسبانية، أبرزها مواجهة فياريال وبرشلونة، إلى جانب لقاءات قوية لأتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

  • جيرونا × أتلتيكو مدريد – الساعة 3:00 عصرًا
    beIN Sports HD 3
  • فياريال × برشلونة – الساعة 5:15 مساءً
    beIN Sports HD 2
  • إلتشي × رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساءً
    beIN Sports HD 3
  • ريال بيتيس × خيتافي – الساعة 10:00 مساءً
    beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تتواصل منافسات الكالتشيو الإيطالي اليوم بأربع مواجهات قوية تسعى خلالها الفرق لتحسين أوضاعها في جدول المسابقة.

  • كالياري × بيسا – الساعة 1:30 ظهرًا
  • ساسولو × تورينو – الساعة 4:00 عصرًا
  • فيورنتينا × أودينيزي – الساعة 7:00 مساءً
  • جنوى × أتالانتا – الساعة 9:45 مساءً

مباريات الدوري الألماني

يشهد الدوري الألماني مواجهتين بارزتين، أبرزها لقاء بايرن ميونخ أمام هايدينهايم.

  • ماينتس × سانت باولي – الساعة 4:30 مساءً
  • هايدينهايم × بايرن ميونخ – الساعة 6:30 مساءً

مباريات كأس فرنسا

تقام مجموعة كبيرة من المباريات في كأس فرنسا، تتصدرها مواجهة ليون ومنافسه سان سير كولونجس مساءً.

  • أوكسير × موناكو – الساعة 3:45 عصرًا
  • بورج بيروناس × مارسيليا – الساعة 3:45 عصرًا
  • كونكارنيو × نانت – الساعة 3:45 عصرًا
  • نيس × سانت إيتيان – الساعة 3:45 عصرًا
  • ستراسبورج × دونكيركي – الساعة 3:45 عصرًا
  • ليون × سان سير كولونجس – الساعة 10:00 مساءً
    القناة الناقلة: beIN Sports HD 1

الدوري المصري للمحترفين

تقام مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري المصري للمحترفين تجمع بين السكة الحديد والاتصالات.

  • السكة الحديد × الاتصالات – الساعة 2:30 ظهرا
     


 

منتخب المغرب كأس الامم الافريقية كأس فرنسا الدورى الالمانى

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

أول ليلة في شهر رجب

اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

أرشيفية

إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات

أحمد اسماعيل

أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

عائشة بن احمد

عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل.. ومصر تصنع النجومية

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

