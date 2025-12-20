قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد هذه الأدعية المباركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
آية التيجي

يحذّر خبراء الصحة من أن عدم غسل أغطية السرير بالقدر الموصى به صحيًا قد يؤدي إلى عواقب مباشرة على الصحة العامة وجودة النوم. 

ماذا يترك الجسم في الفراش ليلًا؟

فبحسب تقرير نشرته صحيفة The Independent، فإن تراكم الميكروبات، وعث الغبار، والمواد المسببة للحساسية في الشراشف وأغطية الوسائد يمكن أن يزيد من خطر الحساسية والعدوى، ويؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي والجلد.

وتؤكد بريمروز فريستون، المحاضِرة الأولى في علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة ليستر، أن نظافة أغطية السرير ليست مسألة مظهر فقط، بل عامل أساسي للحفاظ على صحة الدماغ والصحة البدنية والنفسية.

وأضافت بريمروز فريستون، إلى أن النوم الجيد يعتمد على بيئة نوم نظيفة وخالية من الملوثات الدقيقة.

وأشارت بريمروز فريستون، إلى أن الجسم يتخلص أثناء النوم من مئات الآلاف من خلايا الجلد، ةيفقد ما يصل إلى نصف لتر من العرق حتى بعد الاستحمام، مما يتسبب في نقل بكتيريا وفطريات الجلد إلى الشراشف مع الحركة الليلية.

وتابعت بريمروز فريستون، أنه يتحول العرق إلى روائح كريهة عندما تحلله بكتيريا مثل المكورات العنقودية، وتتراكم حبوب اللقاح والغبار على الفراش، ما قد يثير الحساسية ويضعف جودة الهواء.

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

العث والفطريات والحيوانات الأليفة: مخاطر مضاعفة

وأوضحت بريمروز فريستون ، أن العث والفطريات يتغذى عث الغبار على قشور الجلد، ويزدهر في البيئات الدافئة والرطبة كالمراتب والوسائد.

وأكدت بريمروز فريستون، أن فضلات العث من أقوى مسببات الحساسية وقد تفاقم الربو والإكزيما، وتم رصد فطريات مثل الرشاشية الدخانية على الوسائد المستعملة، وقد تكون خطيرة لضعاف المناعة.

فيما أفادت بريمروز فريستون النوم ، أن مع الحيوانات الأليفة يزيد انتقال الشعر والوبر والأوساخ ويرفع الحمل الميكروبي.

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

عدد مرات الغسل الموصى بها صحيًا

ـ غسل الشراشف وأغطية الوسائد مرة أسبوعيًا على الأقل.
ـ كل 3–4 أيام لمن يعانون التعرق المفرط أو المرض أو ينامون مع حيوانات أليفة.

ـ الغسل على درجة 60 مئوية أو أعلى باستخدام منظف مناسب.

ـ يُفضّل التجفيف الآلي أو الكي لقتل الميكروبات.

ـ تجميد الوسائد 8 ساعات للمساعدة في مكافحة عث الغبار بداخلها.

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

كيفية التنظيف العميق للوسائد والمرتبة؟

ـ تنظيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية مرة أسبوعيًا وتهويتها دوريًا.

ـ استخدام واقيات مراتب ووسائد مضادة للحساسية.

ـ غسل حشوات الوسائد كل 4–6 أشهر وتجفيفها جيدًا.

ـ غسل الوسائد كل أسبوعين أو أكثر مع وجود حيوانات أليفة.

ـ غسل الألحفة كل 3–4 أشهر حسب الاستخدام.

ـ استبدال المرتبة كل 7 سنوات للحفاظ على النظافة والدعم.

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

عادات بسيطة لنوم صحي
تهوية الغرفة بانتظام

ـ تجنب تناول الطعام في السرير.

ـ الالتزام بغسل الفراش لإزالة ما تسميه الخبيرة «المزيج البيولوجي» من عرق وجلـد وغبار وميكروبات، ما يقلل الحساسية والعدوى والروائح.

غسل أغطية السرير نظافة الفراش عث الغبار حساسية النوم جودة النوم ميكروبات الفراش غسل الشراشف صحة النوم تنظيف المرتبة أغطية الوسائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف

الرسائل الإعلاميَّة للوافدين (هنا الأزهر...ملتقى ثقافات الشعوب) تسلِّط الضوء على ساحل العاج

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم"

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم" ..صور

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد