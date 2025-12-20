عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

يحذّر خبراء الصحة من أن عدم غسل أغطية السرير بالقدر الموصى به صحيًا قد يؤدي إلى عواقب مباشرة على الصحة العامة وجودة النوم.

ماذا يترك الجسم في الفراش ليلًا؟

فبحسب تقرير نشرته صحيفة The Independent، فإن تراكم الميكروبات، وعث الغبار، والمواد المسببة للحساسية في الشراشف وأغطية الوسائد يمكن أن يزيد من خطر الحساسية والعدوى، ويؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي والجلد.

وتؤكد بريمروز فريستون، المحاضِرة الأولى في علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة ليستر، أن نظافة أغطية السرير ليست مسألة مظهر فقط، بل عامل أساسي للحفاظ على صحة الدماغ والصحة البدنية والنفسية.

وأضافت بريمروز فريستون، إلى أن النوم الجيد يعتمد على بيئة نوم نظيفة وخالية من الملوثات الدقيقة.

وأشارت بريمروز فريستون، إلى أن الجسم يتخلص أثناء النوم من مئات الآلاف من خلايا الجلد، ةيفقد ما يصل إلى نصف لتر من العرق حتى بعد الاستحمام، مما يتسبب في نقل بكتيريا وفطريات الجلد إلى الشراشف مع الحركة الليلية.

وتابعت بريمروز فريستون، أنه يتحول العرق إلى روائح كريهة عندما تحلله بكتيريا مثل المكورات العنقودية، وتتراكم حبوب اللقاح والغبار على الفراش، ما قد يثير الحساسية ويضعف جودة الهواء.

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

العث والفطريات والحيوانات الأليفة: مخاطر مضاعفة

وأوضحت بريمروز فريستون ، أن العث والفطريات يتغذى عث الغبار على قشور الجلد، ويزدهر في البيئات الدافئة والرطبة كالمراتب والوسائد.

وأكدت بريمروز فريستون، أن فضلات العث من أقوى مسببات الحساسية وقد تفاقم الربو والإكزيما، وتم رصد فطريات مثل الرشاشية الدخانية على الوسائد المستعملة، وقد تكون خطيرة لضعاف المناعة.

فيما أفادت بريمروز فريستون النوم ، أن مع الحيوانات الأليفة يزيد انتقال الشعر والوبر والأوساخ ويرفع الحمل الميكروبي.

عدد مرات الغسل الموصى بها صحيًا

ـ غسل الشراشف وأغطية الوسائد مرة أسبوعيًا على الأقل.

ـ كل 3–4 أيام لمن يعانون التعرق المفرط أو المرض أو ينامون مع حيوانات أليفة.

ـ الغسل على درجة 60 مئوية أو أعلى باستخدام منظف مناسب.

ـ يُفضّل التجفيف الآلي أو الكي لقتل الميكروبات.

ـ تجميد الوسائد 8 ساعات للمساعدة في مكافحة عث الغبار بداخلها.

كيفية التنظيف العميق للوسائد والمرتبة؟

ـ تنظيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية مرة أسبوعيًا وتهويتها دوريًا.

ـ استخدام واقيات مراتب ووسائد مضادة للحساسية.

ـ غسل حشوات الوسائد كل 4–6 أشهر وتجفيفها جيدًا.

ـ غسل الوسائد كل أسبوعين أو أكثر مع وجود حيوانات أليفة.

ـ غسل الألحفة كل 3–4 أشهر حسب الاستخدام.

ـ استبدال المرتبة كل 7 سنوات للحفاظ على النظافة والدعم.

عادات بسيطة لنوم صحي

تهوية الغرفة بانتظام

ـ تجنب تناول الطعام في السرير.

ـ الالتزام بغسل الفراش لإزالة ما تسميه الخبيرة «المزيج البيولوجي» من عرق وجلـد وغبار وميكروبات، ما يقلل الحساسية والعدوى والروائح.