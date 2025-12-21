راضي الجعايدي: «معلول» أهم محترف عربي بالسنوات الأخيرة.. وتونس المرشح الأول لحصد أمم أفريقيا

يرى راضي الجعايدي، نجم الكرة التونسية السابق، أن منتخب تونس يُعد من المرشحين بقوة لحصد كأس الأمم الإفريقية.

وقال الجعايدي، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: «هناك لاعبون لم يكونوا موجودين في البطولة العربية، ولذلك خرج منتخب تونس من الدور الأول للبطولة».

وأضاف: «تونس تتألق في البطولات الكبرى، ونحن مرشحون لكأس الأمم، كما أن منتخب مصر تحسن كثيرًا تحت قيادة حسام حسن، مع تواجد محمد صلاح ومرموش، وهو ما يمنح المنتخب ثقلًا كبيرًا».

وتابع: «حسام حسن يعرف تاريخ المنتخب، ويعرف قيمة منتخب مصر، ولذلك أعتقد أن مصر مرشحة بقوة للفوز بالبطولة».

وواصل: «المجموعة التي يتواجد بها المنتخب المصري ليست سهلة، لكن عليه أن يسير خطوة بخطوة، والمغرب قد يصل إلى النهائي بسبب عامل الأرض والجمهور، إلى جانب منتخبات مصر والسنغال وكوت ديفوار».

واختتم: «علي معلول قيمة فنية كبيرة لمنتخب تونس، وما قدمه مع الأهلي يجعله من أفضل اللاعبين المحترفين في تاريخ اللاعبين العرب. علي معلول، دعونا نكون واقعيين، تقدم في السن، لكن الاحترافية التي يتمتع بها قد تساعده على الاستمرار لمدة عامين إضافيين، في ظل ما يقدمه مع الأهلي».