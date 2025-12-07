قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل منتخب تونس وقطر المُتوقع قبل مواجهة الليلة في كأس العرب

منتخب تونس
منتخب تونس
القسم الرياضي

يلتقي مساء اليوم الأحد منتخب تونس نظيره منتخب قطر في ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العرب 2025.

ويواجه منتخبا قطر وتونس شبح الخروج المبكر من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في دولة قطر، عندما يلتقيان في السابعة مساء اليوم على ملعب البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء تشكيل قطر المتوقع:

حارس المرمى: مشعل برشم

الدفاع: عيسى لاي – همام الأمين – طارق سلمان – عبد العزيز حاتم

الوسط: جاسم جابر – محمد وعد – الهاشمي الحسين

الهجوم: أكرم عفيف – محمد مناعي – إدميلسون جونيور

تشكيل منتخب تونس المتوقع

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: علي معلول- حمزة الجلاصي- ياسين مرياح- محمد بن علي.

وسط الملعب: إسماعيل الغربي – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان.

وفي الهجوم: حسام تقا – فراس شواط – عمر العيوني.

وتقام مباراة تونس وقطر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية وقطر.

وتنقل مباراة تونس وقطر عبر قنوات beIN Sports HD، ودبي الرياضية، والشارقة الرياضية، وعمان الرياضية، والكويت الرياضية، وقناة الكأس، ومنصة شاشا الرقمية.ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما على منتخب سوريا الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة، بعد تساويهما في عدد النقاط وفارق الأهداف، فيما يملك منتخبا قطر وتونس نقطة واحدة في رصيدهما.

وخسر منتخب قطر في الجولة الأولى أمام فلسطين قبل أن يتعادل أمام سوريا، مما يجعل المواجهة أمام تونس حاسمة وحاسمة في مسألة التأهل. وما يزيد المباراة تعقيداً هو أن تونس تعرضت أيضاً لهزيمة أمام سوريا ثم تعادلت أمام فلسطين، مما وضعها في المركز الثالث وفرصها في التأهل أكثر صعوبة، وبالتالي لا بديل عن الفوز.
 

