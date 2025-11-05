تصريحات ترامب تشعل أزمة جديدة: روسيا تطالب أمريكا بتفسير «اتهامات التجارب النووية»

أعلنت قصر الرئاسة الروسي الكرملين، مساء الثلاثاء أن موسكو لازالت تنتظر توضيحا من واشنطن حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التجارب النووية التي تجريها روسيا والصين وكوريا الشمالية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو تنتظر توضيحات من الولايات المتحدة حول تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن التجارب النووية التي "أجرتها" روسيا والصين.

وقال بيسكوف : "هنا، ربما يتعين علينا جميعا أن نتلقى بعض التوضيحات من الجانب الأمريكي، لأن روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية"، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد أن روسيا والصين تصران على ضرورة أن تظل جميع الدول ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية.

يذكر أن ترامب، صرح خلال مقابلة في برنامج 60 دقيقة عبر شبكة "سي بي أس" الإخبارية الأمريكية، بأن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي تجري تجارب نووية ، مضيفا أن روسيا تجري تجارب نووية. والصين تجريها أيضا، أنتم ببساطة لا تعلمون.

وأضافت المذيعة: "على حد علمي أن روسيا تجري تجاربها على أنظمة الاطلاق وهذا ما يمكننا فعله"، ليجيب ترامب: "إنهم يجرون تجارب ولكننا لا نتحدث".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية تفجيرية، قال ترامب إن التجارب ستجرى، لكنه لم يقدم تفاصيل. وقال ترامب "ما أقوله هو أننا سنجري الاختبارات مثل الدول الأخرى، نعم".