بعد 3 سنوات بتهمة التجسس.. إيران تفرج عن زوجين فرنسيين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء أن السلطات الإيرانية أفرجت عن الزوجين الفرنسيين سيسيل كولر (40 عامًا) وجاك باري (72 عامًا)، بعد أن أمضيا نحو 1277 يومًا في السجن بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وفرنسا.

وأوضح ماكرون أن الزوجين باتا في السفارة الفرنسية بالعاصمة الإيرانية طهران، مشيدًا بهذه الخطوة بوصفها «مرحلة أولى»، دون أن يوضح طبيعة الخطوات التالية أو تفاصيل الصفقة المحتملة التي أفضت إلى الإفراج عنهما.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى مفاوضات بين باريس وطهران بشأن صفقة لتبادل السجناء، قد تشمل إطلاق سراح الإيرانية مهدي أسفندياري، المعتقلة في فرنسا منذ فبراير الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض عليه.

ويأتي الإفراج عن كولر وباري بعد شهر تقريبًا من إطلاق سراح الدراج الفرنسي لينارت مونترلو، الذي كان محتجزًا في إيران بتهمة التجسس، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها جزء من تفاهم أوسع بين البلدين لتبادل المعتقلين.