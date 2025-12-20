أمريكا تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان" الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو امس الجمعة إنه من المتوقع أن يصدر بعض الإعلانات بشأن جماعة "الإخوان"، الأسبوع المقبل.



ولفت روبيو - في تصريح للصحفيين في واشنطن مساء اليوم - إلى أن واشنطن تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان"؛ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع - في نوفمبر الماضي - أمرا تنفيذيا يوجه إدارته لتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف فروع معينة من جماعة الإخوان، كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.



ومن شأن هذا التصنيف أن يجرم تقديم الدعم للجماعة، ويفرض عقوبات اقتصادية، وحظرا على دخول الولايات المتحدة.



وكان البيت الأبيض قد ذكر - في بيان - أن "الرئيس دونالد ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".