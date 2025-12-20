قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود إلى الحكم إبراهيم محمد، الذي سيتولى مسؤولية التحكيم كحكم ساحة في هذه المواجهة المرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. 

ويعاونه في إدارة اللقاء كل من أحمد شاهين كحكم مساعد أول، ومحمود بدران كحكم مساعد ثانٍ، فيما تم تكليف الحكم محمود رشدي بمهمة الحكم الرابع.

تقنية الفيديو (VAR)

على مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تعيين الحكم خالد الغندور لتولي مهمة إدارة تقنية VAR خلال المباراة، ويعاونه الحكم أسامة هشام كحكم فيديو مساعد. ويأتي الاعتماد على تقنية الفيديو في إطار حرص لجنة الحكام على تحقيق أعلى درجات العدالة التحكيمية، والحد من الأخطاء المؤثرة في مجريات اللقاء.

إحصائيات إبراهيم محمد هذا الموسم

قاد الحكم إبراهيم محمد خلال الموسم الحالي 7 مباريات في منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهدت هذه اللقاءات إشهاره 39 بطاقة صفراء، ما يعكس أسلوبه الصارم في فرض الانضباط داخل الملعب. كما احتسب خلال هذه المباريات ركلة جزاء واحدة فقط، وهو ما يشير إلى دقته في التعامل مع الحالات التحكيمية داخل منطقة الجزاء.

سجل الحكم مع الزمالك

سبق للحكم إبراهيم محمد أن أدار مباراة واحدة لفريق الزمالك، وكانت في الدور الأول من بطولة كأس مصر بالموسم الماضي. وانتهت تلك المواجهة بفوز الفريق الأبيض على أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-0، دون أن تشهد أحداثًا تحكيمية مثيرة للجدل.

سجل الحكم مع حرس الحدود

في المقابل، أدار إبراهيم محمد ثلاث مباريات لفريق حرس الحدود في مناسبات سابقة، ولم يحقق خلالها الفريق أي فوز، حيث انتهت مباراتان بالتعادل، بينما تلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

ترقب جماهيري

وتتجه الأنظار إلى أداء طاقم التحكيم في هذه المواجهة، خاصة في ظل أهمية المباراة لكلا الفريقين، وسعي كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر


 

