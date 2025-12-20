مصطفي شلبي يكشف عن أفضل مدرب حقق نجاحات في الزمالك

قال مصطفي شلبي لاعب البنك الأهلي إنه لم يتوقع رحيل أحمد مصطفى زيزو عن نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه تفاجأ بالقرار.

وأضاف شلبي، خلال حواره لقناة أون سبورتس 1 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: لم أتوقع رحيل زيزو عن الزمالك إلى الأهلي، وتحدثت معه أكثر من مرة في بداية الموسم، وأبلغني أنه سيكمل مشواره مع القلعة البيضاء، زيزو من اللاعبين الجيدين والمحترفين، ويهتم بعمله، ولذلك تفاجأت برحيله إلى القلعة الحمراء.

وتابع: لعبت نهائي كأس الكونفدرالية وأنا مصاب، ورفضت الإفصاح عن ذلك، لأنني أتعامل مع ربنا ونادي الزمالك له فضل كبير علي، وأضاف لي شهرة وأموالًا وحياة اجتماعية مختلفة، ولن أفكر في شكوى النادي، لأن هذا أمر غير جيد الزمالك بيتي، ولا يصح أن أفصح عن أسراره.

وواصل: نادى الزمالك دائماً معروف عنه يمر بأزمات ومشاكل ولكن كنا بنلعب من أجل الجماهير، وكنت أتمنى استكمال مشوارى داخل النادي الأبيض، وتربطنى علاقة جيدة مع شيكابالا وأعتبره مثلي الأعلى، وشيكوبانزا لاعب جيد، واختتم: شعرت بالحزن بعد رحيل البرتغالى جوزيه جوميز عن نادى الزمالك، وأوسوريو مدرب عبقري، وأفضل مدرب عمل في مصر آخر 20 سنة، واستفدت منه الكثير، ويمتلك فكرا ورؤية فنية عالية.