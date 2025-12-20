أخبار السيارات | أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج وهذا سعرها..فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج.. وهذا سعرها

في لحظة فارقة قد تغير وجه التنقل البشري إلى الأبد، أعلنت شركة "ألف موبيليتي" (Alef Aeronautics)، المتمركزة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، عن البدء الرسمي لإنتاج أول سيارة طائرة حقيقية في العالم مخصصة للمستهلكين.



الكشف عن آي كاور V27 الكهربائية الجديدة.. بتصميم رياضي

تواصل السيارة الصينية آي كاور V27 حضورها على الساحة العالمية، باعتبارها واحدة من أحدث الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين التكنولوجيا الكهربائية والتجهيزات المتقدمة، ضمن فئة الـ SUV.

أسماء صنعت شهرة السيارات.. من جذور الشركات العالمية إلى ألقاب الشارع المصري

لا تقتصر صناعة السيارات على الهندسة والتقنيات فقط، بل تمتد لتشمل تفاصيل لغوية وتسويقية دقيقة، يأتي في مقدمتها اختيار أسماء الشركات والطرازات، فالكثير من العلامات العالمية اعتمدت على أسماء تحمل معاني ثقافية أو رمزية، تعكس فلسفة الشركة أو طبيعة السيارة، وتسهم في ترسيخ هويتها لدى المستهلكين حول العالم.

بعد غياب دام سنوات.. سايون تعود برؤية مختلفة داخل منظومة تويوتا

أعادت تويوتا فتح ملف إحدى علاماتها السابقة التي ارتبطت بمرحلة مختلفة من تاريخها في السوق الأمريكي، بعد سنوات من الغياب، والحديث هنا عن علامة سايون، التي توقفت رسميًا عام 2016، لكنها عادت لتظهر مجددًا في سياق جديد كليًا لا يعتمد على إنتاج سيارات تقليدية، بل على إعادة تعريف دور العلامة داخل منظومة تويوتا.

فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1 لعام 2026

في قلب "مارانيلو" حيث ينبض تاريخ السرعة، أطلق "فريد فاسور"، مدير فريق فيراري، إشارة البدء لواحد من أكثر الفصول إثارة في تاريخ "السكوديريا". فمع اقتراب عام 2026 الذي سيشهد تحولاً جذريًا في القوانين التقنية لسباقات فورمولا 1، اختارت فيراري نهجًا هجوميًا يتسم بالمخاطرة والثقة، معلنة عن موعد الكشف عن سيارتها الجديدة التي ستحمل آمال الملايين، وسيقودها لأول مرة الثنائي الأسطوري "تشارلز لوكلير" والوافد الجديد "لويس هاميلتون".

مرسيدس CLA هايبرد 2026 تكشف مفاجأة غير متوقعة: قلب صيني تحت الغطاء

في خطوة تعكس التحولات العميقة في خارطة صناعة السيارات العالمية، كشفت شركة مرسيدس-بنز عن التفاصيل الكاملة لمنظومة الدفع في طرازها المرتقب "CLA 220" لعام 2026.

أسعار ومواصفات ام جي HS هايبرد+ 2026 في السعودية

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في السوق السعودي بعد طرح سيارة ام جي HS هايبرد بلس 2026، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

بتصميم رياضي.. مواصفات TANK 700 الجديدة لمحبي الدفع الرباعي

تعد السيارة TANK 700 واحدة من أبرز الطرازات التي انطلقت بقوة في الأسواق العالمية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وبعدد كبير من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب قدراتها الفنية القوية.