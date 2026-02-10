قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام تاريخية في الليجا.. مبابي يواصل كتابة المجد مع ريال مدريد
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصورة الأولى لصدقي صخر من كواليس النص التاني

الفنان صدقي صخر و الفنانة أسماء أبو اليزيد
الفنان صدقي صخر و الفنانة أسماء أبو اليزيد
أوركيد سامي

نشر النجم صدقي صخر أول صورة لشخصية الصاغ علوي من كواليس مسلسله النص التاني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

تدور أحداثه بعد مرور ١٠ سنوات على ما جرى في الجزء الأول.

العمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، ودنيا سامي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

وتُعد أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل لا ترد ولا تستبدل، بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، وفدوى عابد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

وفي سياق آخر، يُعرض حاليًا فيلم قصر الباشا على منصة شاهد، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، وحسين فهمي، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في مسلسل كتالوج إلى جانب محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، وبسمة داود. المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

وعلى صعيد السينما، شارك الفيلم القصير قفلة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ٣٧. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، ومالك عماد، ومن إنتاج هند متولي. كما شارك أيضًا في المسابقة الرسمية للدورة الـ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي، الذي يُعد أحد أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، وهو مهرجان مؤهل لجوائز الأوسكار والبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

ومن ناحية أخرى، عُرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، حيث استضاف عددًا كبيرًا من النجوم للحديث عن العائلات والعلاقات والأبناء والزواج وغيرها من الموضوعات الاجتماعية، ومن أبرز الضيوف: أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبده، ليلى زاهر، وجيهان الشماشرجي.

كما شارك صدقي صخر في مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، ومحمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل النص الجزء الثاني الفنان صدقي صخر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد