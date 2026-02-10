الصورة الأولى لصدقي صخر من كواليس النص التاني

نشر النجم صدقي صخر أول صورة لشخصية الصاغ علوي من كواليس مسلسله النص التاني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٦.

تدور أحداثه بعد مرور ١٠ سنوات على ما جرى في الجزء الأول.

العمل من بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، ودنيا سامي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

وتُعد أحدث أعمال صدقي صخر مسلسل لا ترد ولا تستبدل، بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، حسن مالك، وفدوى عابد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

وفي سياق آخر، يُعرض حاليًا فيلم قصر الباشا على منصة شاهد، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم: أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، وحسين فهمي، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في مسلسل كتالوج إلى جانب محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، ريتال عبد العزيز، وبسمة داود. المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

وعلى صعيد السينما، شارك الفيلم القصير قفلة في المسابقة الرسمية لمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته الـ٣٧. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وبطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، ومالك عماد، ومن إنتاج هند متولي. كما شارك أيضًا في المسابقة الرسمية للدورة الـ٥٥ من مهرجان تامبيري السينمائي، الذي يُعد أحد أقدم وأكبر مهرجانات الأفلام القصيرة في أوروبا، وهو مهرجان مؤهل لجوائز الأوسكار والبافتا والأكاديمية الأوروبية للسينما.

ومن ناحية أخرى، عُرض الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي لصدقي صخر على يوتيوب، حيث استضاف عددًا كبيرًا من النجوم للحديث عن العائلات والعلاقات والأبناء والزواج وغيرها من الموضوعات الاجتماعية، ومن أبرز الضيوف: أشرف عبد الباقي، محمد ممدوح، فيفي عبده، ليلى زاهر، وجيهان الشماشرجي.

كما شارك صدقي صخر في مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، ومحمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.