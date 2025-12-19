قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يفوز على زد بهدف نظيف في بطولة كأس العاصمة
هيكل فساد مخدرات .. الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا
طلاق مصطفى أبو سريع يشعل الجدل.. وتهنئة تقود إلى قرار نقابي وصدى واسع عبر السوشيال ميديا
بهدف نظيف.. الأهلي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الرابطة على حساب سيراميكا كليوباترا
نقابة الممثلين تلاحقها.. من هي ملكة الجمال المثيرة للجدل إيرينا يسري؟
لجان حصر وحدات الإيجار القديم .. مهامها الرسمية وموعد انتهاء العمل بها
الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين
بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي
تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت
القصابين: أسعار اللحوم في متناول الجميع.. والحية بـ 180 جنيه
مركز الفلك يحسم الجدل.. ما موعد رؤية هلال شهر رجب 2025؟
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد غياب دام سنوات.. سايون تعود برؤية مختلفة داخل منظومة تويوتا

سايون 01
سايون 01
صبري طلبه

أعادت تويوتا فتح ملف إحدى علاماتها السابقة التي ارتبطت بمرحلة مختلفة من تاريخها في السوق الأمريكي، بعد سنوات من الغياب، والحديث هنا عن علامة سايون، التي توقفت رسميًا عام 2016، لكنها عادت لتظهر مجددًا في سياق جديد كليًا لا يعتمد على إنتاج سيارات تقليدية، بل على إعادة تعريف دور العلامة داخل منظومة تويوتا.

ظهرت سايون للمرة الأولى في عام 2003، كعلامة موجهة لفئة الشباب، اعتمدت على تصميمات غير تقليدية وسعر مناسب، ورغم نجاحها في سنواتها الأولى، إلا أن تغير توجهات السوق وتراجع الإقبال دفع تويوتا إلى إيقافها بعد أكثر من عقد من الحضور.

إشارة العودة من بوابة الاختبارات

في نوفمبر الماضي، كشفت تويوتا عن السيارة الاختبارية سايون 01، خلال فعالية عالمية، في خطوة اعتُبرت أول إشارة لعودة الاسم، غير أن هذه العودة لم تكن مرتبطة بخطط إنتاج مباشرة، بل جاءت لتوضيح مسار مختلف للعلامة، يبتعد عن كونها صانع سيارات تقليدية.

سايون 01

وأوضح دون فيديريكو، كبير مهندسي مشروع سايون الجديد خلال تقارير عالمية، أن الهدف من إعادة إحياء العلامة لا يتمثل في طرح طرازات مخصصة للبيع، وإنما في تحويل سايون إلى منصة اختبار لأفكار لا تتناسب مع الهوية الكلاسيكية لتويوتا.

ورغم الاهتمام الذي أثارته العودة المحتملة للعلامة، شدد فيديريكو على أن ذلك لا يعني إعادة إنتاج طرازات سابقة مثل tC أو التركيز على سيارات الطرق الوعرة فقط، وأكد أن أي مركبة تقليدية من هذا النوع ستظل ضمن علامة تويوتا نفسها، وليس تحت اسم سايون.

وحتى الآن، لم تكشف تويوتا عن جدول زمني واضح أو خطط إنتاج مؤكدة لعلامة سايون، ما يعزز فكرة أنها مشروع مفتوح للتجربة والابتكار، وبهذا، تعود سايون إلى الواجهة، ليس كعلامة مبيعات، بل كأداة استراتيجية لاختبار مستقبل التنقل داخل واحدة من أكبر شركات السيارات في العالم.

تويوتا سايون تويوتا سايون سيارات تويوتا سيارات سايون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

أسعار الليمون

أسعار الليمون خارج السيطرة| الكيلو وصل 90 جنيهًا.. وهذا موعد الانخفاض

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: طلبت الطلاق بعد ضغوط نفسية قاسية بسبب فشل محاولات الإنجاب

ترشيحاتنا

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تعتذر عن مسلسل عاليا

إنجي كيوان

إنجي كيوان تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في مهرجان “الأفضل 2025”

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

بالصور

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس

نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟
ما هي نوبة الهلع؟

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء؟.. فوائد صحية كثيرة

فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء
فوائد تناول اليوسفي يوميًا في الشتاء

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد