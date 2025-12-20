بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يُقام يوم السبت 20 ديسمبر 2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة، وسط ترقب جماهيري لمتابعة صراع مهم في مشوار الفريقين بالبطولة.

بيراميدز يبحث عن تصحيح المسار

يدخل فريق بيراميدز هذه المواجهة وهو تحت ضغط كبير، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي بنتيجة 6-1، وهي نتيجة شكلت صدمة للجهاز الفني والجماهير. ويسعى الفريق السماوي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، من أجل استعادة الثقة مبكرًا، وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة، خاصة أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباته في الجولات المقبلة.

الجونة بمعنويات مرتفعة وطموح متزايد

على الجانب الآخر، يخوض فريق الجونة المباراة بمعنويات عالية، بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى، ما منحه دفعة قوية قبل مواجهة بيراميدز. ويأمل الفريق الساحلي في مواصلة عروضه الإيجابية وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، من أجل تعزيز فرصه في التأهل، وتأكيد قدرته على المنافسة أمام الفرق الكبرى في البطولة.

القناة الناقلة للمباراة

من المقرر أن تُذاع مباراة بيراميدز والجونة عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

طاقم حكام المباراة

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم مكوّن من:

حكم الساحة: عبد الحكيم ناصر

المساعد الأول: خالد حسين

المساعد الثاني: وائل عاطف

الحكم الرابع: محمد كابو

حكم تقنية الفيديو (VAR): محمد الشناوي

مساعد حكم الفيديو: مصطفى صلاح

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في البطولة، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مسيرته



