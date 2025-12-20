قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 عوامل يبحث عنها الجهاز الفنى للزمالك فى مواجهة حرس الحدود الليلة
ايران تعدم العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال
مفاوضات ساخنة.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم حامد حمدان
أخبار السيارات | أول سيارة طائرة تدخل الإنتاج وهذا سعرها..فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1
روسيا تعتزم إنهاء عدة اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا والنرويج وبولندا
حكم مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة
إعلام عبري: واشنطن أبلغت تل أبيب قبل تنفيذ ضد ضربات داعش بسوريا
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أمريكا تستعد لإصدار إعلانات تتعلق بـ "الإخوان" الأسبوع المقبل
موعد مباراة الزمالك و حرس الحدود فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يصطدم بالجونة في كأس عاصمة مصر لتدارك البداية المتعثرة

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يُقام يوم السبت 20 ديسمبر 2025. 

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة، وسط ترقب جماهيري لمتابعة صراع مهم في مشوار الفريقين بالبطولة.

بيراميدز يبحث عن تصحيح المسار

يدخل فريق بيراميدز هذه المواجهة وهو تحت ضغط كبير، بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي بنتيجة 6-1، وهي نتيجة شكلت صدمة للجهاز الفني والجماهير. ويسعى الفريق السماوي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة، من أجل استعادة الثقة مبكرًا، وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة، خاصة أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباته في الجولات المقبلة.

الجونة بمعنويات مرتفعة وطموح متزايد

على الجانب الآخر، يخوض فريق الجونة المباراة بمعنويات عالية، بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى، ما منحه دفعة قوية قبل مواجهة بيراميدز. ويأمل الفريق الساحلي في مواصلة عروضه الإيجابية وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، من أجل تعزيز فرصه في التأهل، وتأكيد قدرته على المنافسة أمام الفرق الكبرى في البطولة.

القناة الناقلة للمباراة

من المقرر أن تُذاع مباراة بيراميدز والجونة عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

طاقم حكام المباراة

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم مكوّن من:

  • حكم الساحة: عبد الحكيم ناصر
  • المساعد الأول: خالد حسين
  • المساعد الثاني: وائل عاطف
  • الحكم الرابع: محمد كابو
  • حكم تقنية الفيديو (VAR): محمد الشناوي
  • مساعد حكم الفيديو: مصطفى صلاح

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في البطولة، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم مسيرته


 

بيراميدز كأس عاصمة مصر اخبار الرياضة الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

أحمد العوضي

فكرك يعني هفضل سنجل عشان انت مضايق .. أحمد العوضي يعلن عن زواجه قريبا

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

ياسمين عز

ما تنساش المشاهد الساخنة| ياسمين عز تهاجم محمد صحبي على الهواء

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

أرشيفية

13 غرزة في الرأس.. معلم الإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بالمدرسة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس يحتفل بمرور عام على إنشاؤه

الدكتور أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

بالمحافظات.. النيابة الإدارية تعلن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات للتقديم لوظيفة معاون نيابة 

بالمحافظات.. النيابة الإدارية تعلن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات للتقديم لوظيفة معاون

بالصور

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا
احترس.. أكلات بتزوّد الكحة وأخرى بتهديها فورًا

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد