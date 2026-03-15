الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القصة الكاملة لإعدام شخص أنهى حياة طفل حاول منعه من إلقاء كلب من النافذة ببور سعيد

محمد غزاوي

دافع الطفل الصغير عن كلب ورأف بحالة بعد قيام المتهم بإلقائه من شرفة مسكنه، وعندما اعترض الصغير على فعل المتهم عدبم الرحمة كان جزاؤه القتل طعنا بالسـ.ـكين.

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل محي الدين وعضوية المستشارين جمال سعيد الرحماني ومحمود زاهر الحسيني وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بمعاقبة المتهم «أحمد السيد محمد إبراهيم فراح منهم»، 40 عامًا، بائع بالة ومقيم بمساكن فاطمة الزهراء بحي الضواحي، بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل الشاب سمير سمير يوسف يوسف علي منصور عمدًا، والشروع في قتل والده، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 22 / 6 / 2025 بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث ألقى المتهم كلبًا أليفًا من شرفة مسكنه، ما دفع المجني عليه إلى معاتبته على تصرفه، لتنشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فأشهر المتهم سلاحًا أبيض «سكين».

وشهد والد المجني عليه أنه أثناء وجوده برفقة نجله حاول تهدئة المتهم ومنعه من الاعتداء، إلا أن الأخير باغته بطعنة نافذة استقرت في بطنه، فأصيب بإصابة خطيرة، وعندما حاول نجله الدفاع عنه، انهال المتهم عليه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده، ما أسفر عن إصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه أصيب بعدة جروح طعنية وقطعية، من بينها طعنة نافذة في يسار الصدر اخترقت القلب وتسببت في نزيف دموي غزير أدى إلى الوفاة.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة الضواحي صحة الواقعة، مشيرة إلى أن المشاجرة نشبت عقب قيام المتهم بإلقاء الكلب من شرفة مسكنه، وأنه استخدم سكينًا في الاعتداء على المجني عليهما، ما أدى إلى وفاة الابن وإصابة الأب.

وأثبتت كاميرات المراقبة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، كما تطابقت البصمة الوراثية للتلوثات الدموية المضبوطة على السكين مع البصمة الوراثية للمجني عليه.

وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق أقر بارتكاب الواقعة على خلفية المشاجرة، لتقرر النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقًا.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

أهمية الشاى الأخضر

مش بس للتخسيس.. اعرف أهمية الشاى الأخضر فى تعزيز المناعة

أسعار اللحوم

الكبدة البلدي بـ 350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 14 مارس 2026

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 والأوراق المطلوبة

بالصور

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد