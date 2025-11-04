البيت الأبيض: دونالد ترامب يتابع الأوضاع في نيجيريا عن كثب

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع الأوضاع في نيجيريا عن كثب، بعد تحذيراته الأخيرة التي ألمح فيها إلى احتمال شن عمليات عسكرية هناك إذا استمر تدهور الأوضاع الأمنية".



وأضافت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة الأمريكية تراقب التطورات الميدانية والتقارير الأمنية بدقة .. مشيرة إلى أن الرئيس ترامب "يتلقى تقارير منتظمة من وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات بشأن ما يحدث في نيجيريا".



وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة "تفضل الحلول الدبلوماسية في أي أزمة"، لكنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات لحماية المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة إذا تطلب الأمر ذلك.



يأتي تصريح ليفيت بعد أيام من تصريحات مثيرة للرئيس ترامب حذر فيها من هجمات طائفية في نيجيريا.

