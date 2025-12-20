قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيبارشية أسوان تحتفل بعيد نياحة الأنبا هدرا السائح الأسواني

مجمع كهنة
مجمع كهنة
ميرنا رزق

عقد مجمع كهنة إيبارشية أسوان، اجتماعهم الدوري، وذلك على هامش احتفالات الإيبارشية بعيد نياحة شفيعها القديس الأنبا هدرا السائح الأسواني، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 12 كيهك من كل عام، بحضور نيافة الأنبا بيشوي أسقف الإيبارشية.

جزء من الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا الحبيب

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهى، بدير القديس الأنبا هدرا السائح الأثري بغرب أسوان، أعقبتها كلمة روحية من نيافة الأنبا بيشوي بعنوان "خرافي تسمع صوتي"، تأمل خلالها في جزء من الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا الحبيب، كما شهد اللقاء مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وأجاب نيافته على جميع أسئلة الآباء الكهنة.

وفي ختام اللقاء قام نيافته بتكريم الآباء الكهنة الذين اجتازوا الدورة التدريبية الأساسية في علوم التدبير الكنسي والتنمية من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.

