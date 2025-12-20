قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطيران التايلندي يقصف جسرا في عمق كمبوديا
متى نقرأ دعاء أول رجب 2025؟.. فرصتك لتحقيق أحلامك قد تبدأ اليوم
جدول مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
النوم والمكيفة والعادية.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 20-12-2025
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد اجتماع الجمعية العمومية للمدارس الكاثوليكية بمصر
380 جنيهًا.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة في أسعار اللحوم
مساء اليوم.. مانشستر سيتي يستهدف مواصلة الانتصارات أمام وست هام
أحمد العوضي يعلق على جدل “الأعلى أجرا” في الدراما المصرية | فيديو
إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك
مصادر أمريكية تحدد مدة عملية عين الصقر ضد داعش فى سوريا
دعاء قضاء الدين قبل وبعد الصلاة لا يرد.. بهذه الصيغة يسدها الله عنك
الدردير يشيد بممدوح عباس: يدافع عن الزمالك في كل وقت
اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مقابل الجنيه.. آخر تحديث

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري، مع بدء تعاملات اليوم السبت الموافق 20-12-2025 على مستوى السوق الرسمية.

الدولار ثابت

وعلي مدار اليومين الماضيين؛ تعرض الدولار لحالة من الاستقرار بالتزامن تعطل العمل في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في مصر

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في البنوك المصرية مساء الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين داخل الجهاز المصرفي.

استقرار سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا منذ آخر يوم عمل له مساء الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.43 جنيه للشراء و 47.53 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و سايب

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و المصري لتنمية الصادرات.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الركة، أبوظبي التجاري"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، القاهرة، المصرف المتحد،HSBC، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الكويت الوطني،ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان،المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر"

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني QNB،الأهلي الكويتي"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و العربي الافريقي الدولي.

دعم الشمول المالي

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين.

وتناولت الجلسة استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.

ويمثل هذا الحدث انطلاقة لسلسلة ندوات «Master Talks» المتخصصة، حيث تُخصص كل ندوة لمناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي.

 وركزت المناقشات على أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز دمج التقنيات التكنولوجية الحديثة داخل الأنظمة المالية.

