أنجح سنة في تاريخ الرئاسة.. ترامب: خفض أسعار الأدوية وجالون الوقود
ماذا يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 17 معجزة تجعل خسارة النائمين كبيرة
الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب أنحاء المملكة
أحمد العوضي لـ صدى البلد: سأكون عريسا في 2026 | فيديو
لازم تقفل على نفسك.. عصام الحضرى يوجه رسائل نارية لـ حسام حسن
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وانخفاض الرؤية على الطرق الرئيسية
ضياء رشوان: مصر ستكسب 11مليار دولار من صفقة الغاز الإسرائيلي.. ولقاء الرئيس السيسي مع نتنياهو لا أساس له من الصحة
سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025 في مصر
إنتشال 5 شهداء معظمهم أطفال من مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح
منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا
سوريا ..القوات الأمريكية تطلق قنابل ضوئية بمحيط جبل العموري شرقي حمص
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد شخصيته بمسلسل علي كلاي وأمنيته فى 2026|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لازم تقفل على نفسك.. عصام الحضرى يوجه رسائل نارية لـ حسام حسن

عصام الحضري
عصام الحضري
يمنى عبد الظاهر

وجه عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، رسائل نارية إلى حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر.

وكان حسام حسن أدلى بتصريحات مثيرة عقب بطولة العين الودية الدولية، إذ قال إن المنتخب لا يمتلك لاعبين محترفين سوى صلاح ومرموش، مؤكدًا أن مصطفى محمد بيمشي على سطر ويسيب سطر، وإن الهجوم على المنتخب غير مبرر ولازم الناس تساند التوأم.

وقال عصام الحضرى، فى تصريحات لقناة «الشرق» مع الإعلامي معتز الدمرداش، إن «أكبر عدو للكابتن حسام، فى الوقت الحالى هو حسام حسن».

وأضاف: «بعد تصريحات الكابتن حسام الأخيرة بشأن الهجوم على المنتخب عقب بطولة العين الودية الدولية، إنت خليت العدو مش الناس إنت خليت حسام حسن هو عدو حسام حسن».

وتابع: «لازم تقفل على نفسك ومتعملش تصريحات إلا فى الوقت المناسب، دلوقتى لازم تكون مركز وبتجهز لأمم أفريقيا».

وأكمل: «لازم تحل مشاكلك مع اللاعبين ومع اللاعبين المحترفين ولو عندك مشاكل مع مسؤولين لازم تحلها، لأن عندك بطولة أمم أفريقيا صعبة للغاية».

عصام الحضرى الأهلى حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر مرموش مصطفى محمد

