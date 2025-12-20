لازم تقفل على نفسك.. عصام الحضرى يوجه رسائل نارية لـ حسام حسن

وجه عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، رسائل نارية إلى حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر.

وكان حسام حسن أدلى بتصريحات مثيرة عقب بطولة العين الودية الدولية، إذ قال إن المنتخب لا يمتلك لاعبين محترفين سوى صلاح ومرموش، مؤكدًا أن مصطفى محمد بيمشي على سطر ويسيب سطر، وإن الهجوم على المنتخب غير مبرر ولازم الناس تساند التوأم.

وقال عصام الحضرى، فى تصريحات لقناة «الشرق» مع الإعلامي معتز الدمرداش، إن «أكبر عدو للكابتن حسام، فى الوقت الحالى هو حسام حسن».

وأضاف: «بعد تصريحات الكابتن حسام الأخيرة بشأن الهجوم على المنتخب عقب بطولة العين الودية الدولية، إنت خليت العدو مش الناس إنت خليت حسام حسن هو عدو حسام حسن».

وتابع: «لازم تقفل على نفسك ومتعملش تصريحات إلا فى الوقت المناسب، دلوقتى لازم تكون مركز وبتجهز لأمم أفريقيا».

وأكمل: «لازم تحل مشاكلك مع اللاعبين ومع اللاعبين المحترفين ولو عندك مشاكل مع مسؤولين لازم تحلها، لأن عندك بطولة أمم أفريقيا صعبة للغاية».