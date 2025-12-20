قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنجح سنة في تاريخ الرئاسة.. ترامب: خفض أسعار الأدوية وجالون الوقود
ماذا يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 17 معجزة تجعل خسارة النائمين كبيرة
الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب أنحاء المملكة
أحمد العوضي لـ صدى البلد: سأكون عريسا في 2026 | فيديو
لازم تقفل على نفسك.. عصام الحضرى يوجه رسائل نارية لـ حسام حسن
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وانخفاض الرؤية على الطرق الرئيسية
ضياء رشوان: مصر ستكسب 11مليار دولار من صفقة الغاز الإسرائيلي.. ولقاء الرئيس السيسي مع نتنياهو لا أساس له من الصحة
سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025 في مصر
إنتشال 5 شهداء معظمهم أطفال من مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح
منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا
سوريا ..القوات الأمريكية تطلق قنابل ضوئية بمحيط جبل العموري شرقي حمص
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد شخصيته بمسلسل علي كلاي وأمنيته فى 2026|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا يحدث قبل الفجر بساعة؟.. 17 معجزة تجعل خسارة النائمين كبيرة

ماذا يحدث قبل الفجر
ماذا يحدث قبل الفجر
أمل فوزي

لاشك أن معرفة ماذا يحدث قبل صلاة الفجر بساعة ؟ تعد بمثابة فتح بوابة أسرار آخر ساعة قبل الفجر والتي تعد من أعظم الأوقات المباركة الأحرى بتحقيق المعجزات، والتي حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على تحريها واغتنامها بأحب الأعمال الصالحة إلى الله تعالى، ولعل ذلك الفضل العظيم والحرص النبوي الكبير يثير تساؤل عن ماذا يحدث قبل صلاة الفجر بساعة ؟، والذي من شأن إجابته أن تنبه أولئك الغافلين والمتهاونين بهذا الوقت المبارك، فعادة معرفة الفضل أي ماذا يحدث قبل صلاة الفجر بساعة ؟، يزيد الحرص والاهتمام.

ماذا يحدث قبل صلاة الفجر بساعة

ثبت في السنة الصحيحة، عن ماذا يحدث قبل صلاة الفجر بساعة ؟، فيما رواه البخاري ومسلم، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل.

وورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

وجاء أن أول وأعظم ما يحدث أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ومعنى ذلك أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في هذا الوقت، ولا يسأل ملائكته عن عباده وإنما يتفقد أحوالهم عز وجل ، ثم يستجيب لمن يدعونه في هذه الساعة.

ورد أيضًا في ماذا يحدث قبل صلاة الفجر بساعة ؟، أنه عز وجل يعطي من يسأله حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، وينظر لمستغفريه فيغفر لهم ذنوبه وخطاياهم، ويرزق من يطلبون الرزق، ويكون الله جل في علاه أقرب ما يكون من عباده في هذه الساعة، لذا أوصى -صلى الله عليه وسلم- بذكر الله في جوف الليل الأخير.

 فقد ورد في جامع الترمذي، أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ».

وورد كذلك هذا وقتٌ شريفٌ مرغَّبٌ فيه، خصَّه اللهُ تعالى بالنُّزولِ فيه، وتفضَّلَ على عبادِه بإجابةِ مَن دعا فيه، وإعطاءِ مَن سأَله؛ إذ هو وقتُ خَلوةٍ وغفلةٍ واستغراقٍ في النَّومِ، واستلذاذٍ به، ومفارقةُ اللَّذَّةِ والرَّاحةِ صعبةٌ على العبادِ.

وجاء عن ماذا يحدث آخر ساعة قبل الفجر فإن مَن آثَر القيامَ لمناجاة ربِّه والتضرُّعِ إليه في غفران ذنوبِه، فإن الله سبحانه وتعالى يفك رقاب عباده مِن النَّار، ويتوب على من سأَله التَّوبةَ في هذا الوقتِ الشَّاقِّ، على خَلوةِ نفسِه بلذَّتِها، ومفارقةِ راحتِها وسَكَنِها- فذلك دليلٌ على خُلوصِ نيَّتِه، وصحَّةِ رغبته فيما عند ربِّه، فضُمِنت له الإجابةُ الَّتي هي مقرونةٌ بالإخلاصِ وصدقِ النِّيَّةِ في الدُّعاء؛ إذ لا يقبَلُ اللهُ دعاءً مِن قلبٍ غافلٍ لاهٍ؛ فلذلك نبَّه اللهُ عبادَه إلى الدُّعاء في هذا الوقتِ.

ورد كذلك عن ماذا يحدث قبل صلاة الفجر ؟، أن بهذا الوقت تخلو فيه النَّفسُ مِن خواطرِ الدُّنيا؛ ليستشعِرَ العبدُ الإخلاصَ لربِّه، فتقَعَ الإجابةُ منه تعالى؛ رِفقًا مِن اللهِ بخَلقِه، ورحمةً لهم.

 وينزل الله عز وجل رحمته ويمن عليهم بالسكينة، لذا فإن القائم بهذه الساعة يجلس بين يدي الله خائفًا متضرعًا ليغفر له ويرحمه ويستحق هذه المنزلة، كما يتحقق الخشوع في الصلاة ، وامتيازها بالإخلاص لأن القائم يقوم لوحده بعيدًا عن أعين الناس النيام ممّا يضمن نقاء نيته ويحميه من دخول الرياء إلى قلبه، الدخول إلى الجنة دون عذاب.

كما يجزل الله تعالى الثواب والأجر عن قيام الثلث الأخير من الليل والصلاة، لأنه يعد من العبادات المفضلة عند الله تعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلّم لا يتركها، وقد خصّ الله تعالى عباده الذين يقومون الثلث الأخير من الليل بالأجر العظيم لأن القائم يهجر فراشه الدافئ والنوم المريح ليعبد الله عز وجل والناس نيام، لذلك فعلى المؤمن حقًا استغلال هذا الوقت.

ماذا يحدث قبل صلاة الفجر بساعة ماذا يحدث قبل صلاة الفجر يحدث قبل صلاة الفجر بساعة قبل صلاة الفجر بساعة ماذا يحدث قبل الفجر بساعة يحدث قبل الفجر بساعة ماذا يحدث قبل الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

مرتبات

خلال أيام .. تفاصيل صرف آخر مرتبات العام الحالي

ارشيفية

عامل دليفري ينهي حياته بعد رفض والدته زواجه من حبيبته بالهرم

الطبيب أبو الحسن رجب

شهيد الواجب مات برصاصة طائشة أثناء عمله.. وزير الصحة ينعى طبيب قنا

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

مركز أمراض العضلات والأعصاب بمستشفى عين شمس يحتفل بمرور عام على إنشاؤه

الدكتور أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

أسامة محروس قبيصي سيد يشارك في المؤتمر الدولي للنسيج المستدام 2025 بالصين

بالمحافظات.. النيابة الإدارية تعلن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات للتقديم لوظيفة معاون نيابة 

بالمحافظات.. النيابة الإدارية تعلن جدول مواعيد سحب وتقديم الملفات للتقديم لوظيفة معاون

بالصور

لو عندك كحة مش راضية تهدى؟.. 5 أسباب خفية مش في بالك

كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك
كحة مش راضية تهدى؟ 5 أسباب خفية مش في بالك

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد