وزارة الزراعة تشارك في إطلاق "مرصد الأمن الغذائي لدول المشرق" بالأردن

شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الأردن، للإعلان عن انطلاق "المرصد الإقليمي للأمن الغذائي".

وتأتي ورشة العمل استكمالاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية الشقيقة، انطلاقا من دور مصر الرائد وتكليفات القيادة السياسية بتعزيز التكامل العربي المشترك في العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

يأتي إطلاق المرصد كخطوة تنفيذية لما تم التوافق عليه بين وزراء زراعة دول المشرق على هامش اجتماع "الفاو" في 2024، حيث يضم المرصد في مرحلته الحالية كلاً من: مصر، الأردن، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، والسودان، كما يهدف المشروع إلى إنشاء منصة معلوماتية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية التي صممها خبراء المنظمة الدولية، للاستفادة من قواعد البيانات العالمية وتدقيقها محلياً عبر الدول الأعضاء.

وأكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والذي شارك في ورشة العمل بالأردن بناء على تكليف من وزير الزراعة، أن المرصد يستهدف وضع بيانات دقيقة ومحللة "أولاً بأول" أمام صانعي القرار في الدول الأعضاء، بما يضمن: تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بأي أزمات قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو الأمن الغذائي الإقليمي، فضلا عن تحليل البيانات علمياً لعرضها بصورة واضحة تدعم اتخاذ قرارات استباقية لمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أنه يجرى الإعداد حالياً لضم عدد من الدول التابعة لجامعة الدول العربية للمرصد لتعزيز العمل العربي المشترك.

وأوضح أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، ستزويد المرصد بأحدث الخوادم والتقنيات اللازمة لضمان سرعة تداول المعلومات وتأمينها، بما يخدم أهداف التنمية ا