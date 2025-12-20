قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد هذه الأدعية المباركة
أخبار البلد

الأحد أم الاثنين؟ متى موعد شهر رجب 1447 هـ

موعد شهر رجب
موعد شهر رجب
إسلام خالد

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد بداية شهر رجب 1447 هـ في مصر، في ظل وجود حالة من اللبس لدى الجمهور بين ما أعلنته الحسابات الفلكية، وبين ما يتعلق بإمكانية رؤية الهلال فعليًا وفق الضوابط الشرعية المعمول بها داخل البلاد.

شهر رجب 1447هـ

يكثر البحث في الوقت الحالي عن أول أيام رجب 2025؟، لاستعداد له وشحذ الهمة للشهر الفضيل.

موعد شهر رجب 1447 في مصر

يترقب المسلمون في مصر موعد بداية شهر رجب 1447 هـ، في ظل وجود اختلاف بين الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبين تقرير مركز الفلك الدولي بشأن إمكانية رؤية هلال شهر رجب.

معهد البحوث الفلكية: غرة رجب فلكيًا الأحد 21 ديسمبر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر رجب 1447 هـ يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 فجر يوم السبت 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية.

وأوضح المعهد في بيانه أن الهلال الجديد يبقى في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب الشمس، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات الجمهورية ما بين 8 و14 دقيقة، مشيرًا إلى أن الهلال يبقى بعد الغروب في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين دقيقة واحدة و26 دقيقة.

وبناءً على هذه الحسابات، أكد المعهد أن غرة شهر رجب 1447 هـ فلكيًا ستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

مركز الفلك الدولي: صعوبة رؤية الهلال في مصر

في المقابل، أصدر مركز الفلك الدولي تقرير فلكي أوضح فيه أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رجب يوم السبت 20 ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال في مصر وعدد من الدول العربية غير ممكنة سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وأوضح التقرير أن القمر يغيب في القاهرة بعد 10 دقائق فقط من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال نحو 14 ساعة و24 دقيقة، وهي قيم تقل عن الحد الأدنى الذي سجلته أرصاد سابقة لرؤية الهلال بالعين المجردة، ما يجعل الرؤية مستحيلة في مصر ودول مثل السعودية والإمارات والأردن والمغرب.

وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من مناطق محدودة في جنوب وجنوب غرب إفريقيا، بينما يمكن رؤيته بالعين المجردة من أجزاء من غرب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.

لماذا يختلف الموعد بين الحساب الفلكي والرؤية؟

يرجع سبب الخلاف إلى أن الحسابات الفلكية تعتمد على ولادة الهلال ومكثه بعد غروب الشمس، بينما تعتمد الرؤية الشرعية في مصر على إمكانية رؤية الهلال فعليًا داخل البلاد.

وفي حالة تعذر رؤية هلال شهر رجب  في مصر مساء السبت 20 ديسمبر، فإنه سوف يتم إتمام شهر جمادى الآخرة 30 يومًا وتكون بداية شهر رجب 1447 هـ في مصر يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، حال عدم ثبوت الرؤية.

الكلمة الأخيرة لدار الإفتاء المصرية

يبقى القرار النهائي بشأن موعد شهر رجب 1447 في مصر من اختصاص دار الإفتاء المصرية، التي تعلن الموعد الرسمي بعد استطلاع الهلال مساء يوم الرؤية، وفق الضوابط الشرعية المعمول بها.

ويذكر أن مثل هذا الاختلاف يتكرر سنويًا بين الحسابات الفلكية وإمكانية الرؤية، وهو أمر طبيعي في بدايات الشهور الهجرية، خاصة مع اختلاف مواقع الرصد حول العالم.

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

