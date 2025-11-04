مسئول صيني: حريصون على تعزيز التعاون مع صربيا

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الصربي جورو ماتسوت، الذي يزور شانغهاي، لحضور النسخة الثامنة من معرض الصين الدولي للاستيراد، أن الصين على استعداد للعمل مع صربيا لتقديم دعم متبادل راسخ للمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، ومواصلة إثراء محتوى العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين، وتحقيق المزيد من المنافع للشعبين.



وأشار رئيس مجلس الدولة الصيني -وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية- إلى أن الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني ناقشت واعتمدت توصيات لصياغة الخطة الخمسية الـ15 للبلاد، ما وضع خططا استراتيجية لتنمية الصين على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وما بعدها.



وأكد استعداد الصين لتعزيز مواءمتها مع خطة التنمية الصربية، والاستفادة التامة من اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع صربيا، وتعزيز المشروعات الرئيسية في إطار تعاون الحزام والطريق عالي الجودة، واستكشاف إمكانات التعاون العميقة في مجالات كالابتكار العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي، داعيا الجانبين إلى تعزيز التبادلات الشعبية والثقافية في مجالات مثل الثقافة والسياحة والتعليم والرياضة.



وشدد على استعداد الصين للتنسيق والتعاون على نحو وثيق مع صربيا في منصات مثل الأمم المتحدة، ولتشجيع جميع الأطراف على التنفيذ الفعال للمبادرات العالمية الرئيسية الأربع، وممارسة التعددية الحقيقية، وتعزيز الحوكمة العالمية وتحسينها، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية على نحو أفضل.



بدوره، أكد رئيس الوزراء الصربي التزام الحكومة الصربية بمبدأ صين واحدة ودعمها القوي لموقف الصين المشروع بشأن حماية مصالحها الجوهرية، وعبر عن خالص تقديره لدعم الصين القيّم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في صربيا، مشيرا إلى تطلع بلاده إلى الحفاظ على تبادل وثيق رفيع المستوى مع الصين، وتعميق التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة التحويلية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياحة.



وفي سياق إشارته إلى أن النمو الاقتصادي الصيني قد ضخ زخما قويا في التنمية المستدامة في العالم، أعرب ماتسوت عن ايمانه بأن الخطة الخمسية الـ15 للصين ستجلب فرصًا جديدة لتعاون صربيا والدول الأخرى مع الصين.



وقال إن صربيا تدعم بقوة مفهوم الصين المقترح لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية والمبادرات العالمية الأربع، مضيفا أن بلاده على استعداد لتعزيز تعاونها مع الصين في المناسبات متعددة الأطراف لتعزيز التنمية والازدهار المشتركين.

