إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل

أخلت جهات التحقيق سبيل اللاعب إبراهيم سعيد بعد القبض عليه على خلفية مشاجرة مع طليقته.

ونشر المحامي محمد رشوان صورة مع إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله وكتب عليها: «الحمد لله».

وقال رشوان، محامي إبراهيم سعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك» في وقت سابق: تم القبض على إبراهيم سعيد وطليقته السيدة داليا بدر إثر مشاجرة بينهما في أحد الفنادق، بسبب عدم أداء إبراهيم المصروفات الدراسية لبناته ليلي وجوليا.

وتدخلت شرطة السياحة وحررت بلاغًا للطرفين، حيث اتهم إبراهيم طليقته بعدم تنفيذ بعض الأحكام، بينما اتهمت هي إبراهيم بالتعدي عليه وتزوير بعض الأوراق والسب والقذف.