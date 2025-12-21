قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال

صدى البلد

ما زالت الخلافات تضرب عناصر التنظيم الإرهابي بالخارج، وذلك للسيطرة على ما تبقّى من مقاليد الجماعة خارج مصر، والاستحواذ على الأموال التي يجمعونها باسم التبرعات عبر الكيانات التابعة للتنظيم وعبر المساجد في الخارج، والتي تُستغل لصالح قيادات الجماعة، وكان آخرها ما شهدته المملكة المتحدة مؤخرًا.

نشبت خلافات قوية وحادة بين القياديين في التنظيم الإخواني الدولي، صلاح عبد الحق وأنس التكريتي، في محاولة كل منهما السيطرة على مقدرات التنظيم المالية في المملكة المتحدة من خلال إدارة المراكز الإسلامية المتواجدة هناك.

وعلم «صدى البلد» أن عناصر التنظيم الإرهابي بالمملكة المتحدة الموالين لجبهة القيادي صلاح عبد الحق قاموا بتدشين رابطة تُسمّى «Muslim Union UK»، والتي تم اعتمادها مؤخرًا من الجهات البريطانية الرسمية لتكون مظلتهم القانونية أمام الحكومة البريطانية. كما استغلوا الرابطة للاستحواذ على إدارة دار الرعاية الإسلامية، إحدى الكيانات التابعة للتنظيم الدولي، والتي تشرف على حوالي 40 مسجدًا ومركزًا إسلاميًا بالمملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، نشبت خلافات حادة بين عناصر التنظيم بالمملكة المتحدة لمحاولة السيطرة على باقي المراكز الإسلامية بالقوة، وتصاعدت التوترات بينهم حتى وصلت إلى وقوع اشتباكات متبادلة بالأيدي للسيطرة على المركز الإسلامي بمنطقة جلاسكو، بهدف إدارة الأموال التي تجمعها تلك المراكز لصالح التنظيم الإخواني الدولي.

الإخوان المسلمين جماعة الإخوان الإرهابية صلاح عبد الحق أنس التكريتي الإخوان

