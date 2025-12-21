قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل

أشرف داري
أشرف داري
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة داخل أروقة النادي الأهلي، تتعلق بمستقبل المدافع المغربي أشرف داري، في ظل تحركات إدارية لتسويق اللاعب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن رحيله عن صفوف الفريق.

تحركات الأهلي لتسويق اللاعب

وأوضح خالد الغندور، خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور، أن إدارة النادي الأهلي بدأت بالفعل خطوات جادة لعرض أشرف داري على عدد من أندية الدوري المغربي، في محاولة للوصول إلى عرض مناسب يلبي طموحات النادي على المستويين الفني والمالي. وتأتي هذه التحركات في إطار إعادة تقييم قائمة الفريق، خاصة في مركز الدفاع.

الجيش الملكي في مقدمة المهتمين
 

وأشار الغندور إلى أن نادي الجيش الملكي المغربي يأتي في مقدمة الأندية التي تم عرض اللاعب عليها، نظرًا لاحتياج الفريق لتدعيم خط دفاعه، إضافة إلى معرفة النادي بإمكانيات أشرف داري وقدراته الفنية، وهو ما قد يسهل المفاوضات خلال الفترة القادمة.

أسباب التفكير في رحيل أشرف داري

وتسعى إدارة الأهلي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من اللاعب، سواء من خلال منحه فرصة جديدة حال تلقي عرض غير مناسب، أو الموافقة على رحيله في حالة وصول عرض يحقق مصلحة النادي. كما يأتي هذا التوجه في ظل رغبة الجهاز الفني في إجراء بعض التغييرات داخل الفريق، بما يتماشى مع خططه للموسم المقبل.

قرار نهائي بعد دراسة العروض

وأكد الغندور أن الأهلي لن يتعجل في اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل أشرف داري، حيث سيتم دراسة جميع العروض التي ستصل للنادي بعناية، قبل حسم مصير اللاعب بشكل رسمي. ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة، مع استمرار الاتصالات بين الأهلي والأندية المغربية المهتمة بضم المدافع


 

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

كوثر محمود: مطالب التمريض ليست فئوية بل تتعلق بالأمن القومي وصحة المواطن

نشأت الديهي يهاجم الإخوان بسبب انتقادهم صفقة الغاز

عمرو أديب ينعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة على الهواء

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

