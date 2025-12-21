بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة داخل أروقة النادي الأهلي، تتعلق بمستقبل المدافع المغربي أشرف داري، في ظل تحركات إدارية لتسويق اللاعب خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن رحيله عن صفوف الفريق.

تحركات الأهلي لتسويق اللاعب

وأوضح خالد الغندور، خلال تصريحاته في برنامج ستاد المحور، أن إدارة النادي الأهلي بدأت بالفعل خطوات جادة لعرض أشرف داري على عدد من أندية الدوري المغربي، في محاولة للوصول إلى عرض مناسب يلبي طموحات النادي على المستويين الفني والمالي. وتأتي هذه التحركات في إطار إعادة تقييم قائمة الفريق، خاصة في مركز الدفاع.

الجيش الملكي في مقدمة المهتمين



وأشار الغندور إلى أن نادي الجيش الملكي المغربي يأتي في مقدمة الأندية التي تم عرض اللاعب عليها، نظرًا لاحتياج الفريق لتدعيم خط دفاعه، إضافة إلى معرفة النادي بإمكانيات أشرف داري وقدراته الفنية، وهو ما قد يسهل المفاوضات خلال الفترة القادمة.

أسباب التفكير في رحيل أشرف داري

وتسعى إدارة الأهلي إلى تحقيق الاستفادة القصوى من اللاعب، سواء من خلال منحه فرصة جديدة حال تلقي عرض غير مناسب، أو الموافقة على رحيله في حالة وصول عرض يحقق مصلحة النادي. كما يأتي هذا التوجه في ظل رغبة الجهاز الفني في إجراء بعض التغييرات داخل الفريق، بما يتماشى مع خططه للموسم المقبل.

قرار نهائي بعد دراسة العروض

وأكد الغندور أن الأهلي لن يتعجل في اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل أشرف داري، حيث سيتم دراسة جميع العروض التي ستصل للنادي بعناية، قبل حسم مصير اللاعب بشكل رسمي. ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة، مع استمرار الاتصالات بين الأهلي والأندية المغربية المهتمة بضم المدافع



