الأهلي يستقر على إعارة أشرف داري وجراديشار خلال فترة الإنتقالات.. تفاصيل

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عن تقارير بشأن استقرار الأهلي على إعارة أشرف داري وجراديشار خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :" : الأهلي يستقر على إعارة أشرف داري وجراديشار خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم وظهير أيسر أجنبيين بطلب من ييس توروب في يناير".

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن شروط اللاعب أشرف داري للرحيل من الأهلي.

شروط أشرف داري

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اللاعب أبدى انفتاحه على فكرة الخروج في يناير، لكنه اشترط عدة أمور لضمان حقوقه المالية في تعاقده الممتد مع النادي لثلاثة مواسم قادمة”.

وأكمل: "وجاءت شروطه كالتالي:

1. في حال خروجه إعارة، يشترط داري الحصول على نفس قيمة راتبه الذي يتقاضاه مع الأهلي من النادي المنتقل إليه.

2. إذا كان راتب النادي المعار له أقل مما يحصل عليه داخل القلعة الحمراء، يطالب بأن يتحمل الأهلي الفارق لضمان حصوله على نفس القيمة المتفق عليها بعقده الحالي.