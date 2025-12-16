حال فشل تسويقه.. الأهلي يدرس وضع أشرف داري على قائمة الانتظار

يدرس مسئولو النادي الاهلي وضع المغربي أشرف داري علي قائمة الانتظار في يناير المقبل، حال فشل تسويقه لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما وأن اللاعب لا يملك عروضا جديا للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.



ويرغب الاهلي في بيع أو إعارة أشرف داري لأيا من الأندية الخارجية، من أجل إفساح مكان في القائمة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، في ظل فشل المدافع المغربي في إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر وغيابه لفترات طويلة بسبب كثرة الإصابات التي تعرض له منذ القدوم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي، وعدم استفادة الأهلي من جهود وحجز مكان في قائمة اللاعبين الأجانب.

ويضع الأهلي أكثر من سيناريو بشأن مستقبل أشرف داري في يناير، سواء تسويقه عن طريق البيع أو الإعارة لأحد الأندية الخارجية أو المحلية، أو رفع اسمه من القائمة ووضعه على قائمة الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، والخيار الأخير هو فسخ عقد اللاعب بالتراضي حال الوصل لاتفاق على الحصول على قيمة العقد المتبقي فقط من مدة العقد الخاص به.