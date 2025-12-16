ناقدة: أحمد عبد القادر يرحل عن الأهلي لقطر خلال يناير

قالت الناقدة الرياضية ياسمين عبدالعزيز: إن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، قام بإرساء قواعد محددة، فى ملف تجديد وتمديد عقود لاعبى فريق كرة القدم الأول.

وتابعت ياسمين عبدالعزيز خلال تصريحات ببرنامج «اللعيب» على قناة «إم بى سى مصر 1» أن آليو ديانج وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات ثلاثى الفريق، ستستمر مسيرتهم مع النادى خلال الفترة القادمة.

وأكدت أن عبدالحفيظ قام بعقد جلسة ودية مع ديانج مؤخرا، وتم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب، وشددت على أن اللاعب المالى يتمتع بتقدير الدنماركى ييس توروب، على عكس علاقته بمارسيل كولر مدرب الفريق السابق.

وأضافت: «حسين الشحات مستمر مع الفريق لعامين، وأحمد عبدالقادر سيجدد عقده، وأفشة سيرحل عن النادى لقطر فى يناير، بنسبة 90%».