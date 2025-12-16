قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: كأس العرب أقوى من أمم إفريقيا.. ومتفائل بمشوار الفراعنة

حسام حسن
حسام حسن
إسراء أشرف

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بطولة كأس العرب شهدت مباريات على مستوى فني أعلى من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن التقليل من قيمة البطولة العربية أمر غير مبرر.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن بطولة كأس العرب تضم مواجهات قوية ومتكافئة تفوق في قوتها عددًا من مباريات أمم إفريقيا، متسائلًا عن سبب وصفها بأنها بطولة ودية، ومؤكدًا أنها بطولة رسمية وتنافسية وتضم منتخبات قوية.

وأعرب نجم الأهلي السابق عن تفاؤله الكبير بمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن المنتخب قادر على تقديم بطولة قوية والمنافسة على اللقب في حال استغلال الإمكانات المتاحة بالشكل الصحيح.

وأشار رمضان السيد إلى أن حسام حسن نجح في ضم أفضل العناصر المتاحة في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، وكان موفقًا إلى حد كبير في اختياراته، وهو ما يمنح المنتخب توازنًا وقوة في جميع الخطوط.

وتحدث عن مباراة المنتخب الأولى أمام زيمبابوي، مؤكدًا أنها تُعد أقل منتخبات المجموعة من حيث الإمكانيات، موضحًا أن المنتخب الوطني سيدخل اللقاء بتشكيل هجومي منذ البداية، خاصة أن تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية سيمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره بالبطولة.

وأضاف أن منتخب المغرب يُعد من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية، ويمتلك فريقًا متكاملًا على المستويين الدفاعي والهجومي، مما يجعله منافسًا صعبًا في البطولة.

وعن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في أمم إفريقيا، أوضح رمضان السيد أنه يفضل الاعتماد على ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، نظرًا لحالة التفاهم والانسجام بينهما، مع تواجد أحمد فتوح في الجبهة اليسرى بعد استعادة مستواه، ومحمد هاني في الجبهة اليمنى.

وفي خط الوسط، رشّح مروان عطية كلاعب ارتكاز أساسي، على أن يتقدمه كل من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بينما يرى أن إمام عاشور من الأفضل أن يبدأ البطولة من على مقاعد البدلاء، على أن يتم الدفع به بشكل تدريجي، خاصة بعد عودته من الإصابة.

واختتم رمضان السيد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يفرض منتخب مصر ضغطًا مبكرًا في مباراة زيمبابوي، مع تسجيل هدف في أول ربع ساعة، من أجل إنهاء اللقاء بنتيجة كبيرة وبأقل مجهود، بما يمنح اللاعبين الثقة والاستقرار قبل المواجهات التالية في البطولة.

رمضان السيد نجم الأهلي السابق كأس أمم أفريقيا كأس العرب حسام حسن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا
أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد