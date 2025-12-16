نجم الأهلي السابق: كأس العرب أقوى من أمم إفريقيا.. ومتفائل بمشوار الفراعنة

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن بطولة كأس العرب شهدت مباريات على مستوى فني أعلى من مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن التقليل من قيمة البطولة العربية أمر غير مبرر.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن بطولة كأس العرب تضم مواجهات قوية ومتكافئة تفوق في قوتها عددًا من مباريات أمم إفريقيا، متسائلًا عن سبب وصفها بأنها بطولة ودية، ومؤكدًا أنها بطولة رسمية وتنافسية وتضم منتخبات قوية.

وأعرب نجم الأهلي السابق عن تفاؤله الكبير بمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أن المنتخب قادر على تقديم بطولة قوية والمنافسة على اللقب في حال استغلال الإمكانات المتاحة بالشكل الصحيح.

وأشار رمضان السيد إلى أن حسام حسن نجح في ضم أفضل العناصر المتاحة في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، وكان موفقًا إلى حد كبير في اختياراته، وهو ما يمنح المنتخب توازنًا وقوة في جميع الخطوط.

وتحدث عن مباراة المنتخب الأولى أمام زيمبابوي، مؤكدًا أنها تُعد أقل منتخبات المجموعة من حيث الإمكانيات، موضحًا أن المنتخب الوطني سيدخل اللقاء بتشكيل هجومي منذ البداية، خاصة أن تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية سيمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره بالبطولة.

وأضاف أن منتخب المغرب يُعد من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية، ويمتلك فريقًا متكاملًا على المستويين الدفاعي والهجومي، مما يجعله منافسًا صعبًا في البطولة.

وعن التشكيل الأنسب لمنتخب مصر في أمم إفريقيا، أوضح رمضان السيد أنه يفضل الاعتماد على ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، نظرًا لحالة التفاهم والانسجام بينهما، مع تواجد أحمد فتوح في الجبهة اليسرى بعد استعادة مستواه، ومحمد هاني في الجبهة اليمنى.

وفي خط الوسط، رشّح مروان عطية كلاعب ارتكاز أساسي، على أن يتقدمه كل من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بينما يرى أن إمام عاشور من الأفضل أن يبدأ البطولة من على مقاعد البدلاء، على أن يتم الدفع به بشكل تدريجي، خاصة بعد عودته من الإصابة.

واختتم رمضان السيد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن يفرض منتخب مصر ضغطًا مبكرًا في مباراة زيمبابوي، مع تسجيل هدف في أول ربع ساعة، من أجل إنهاء اللقاء بنتيجة كبيرة وبأقل مجهود، بما يمنح اللاعبين الثقة والاستقرار قبل المواجهات التالية في البطولة.