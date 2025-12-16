حسام البدري: من الوارد تواجد أفشة مع أهلي طرابلس.. ونرى صعوبة في ضم الشحات

كشف حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي حقيقة التعاقد مع ثنائي الاهلي حسين الشحات ومحمد افشة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال البدري في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:سعيد بالنجاحات اللي بحققها مع أهلي طرابلس وأشكر الإدارة على دعمها الكبير للنادي..

وأضاف “علاقتي بالأهلي وجماهيره أبدية، وكنت سعيد بمطالبة جمهور الأهلي إني أكون موجود في الفترات الأخيرة.. وعلاقتي بكابتن الخطيب جيدة وكنت سعيد إني من ضمن المرشحين”.

وتابع: الأهلي حياتي وبيتي والعلاقة بيني وبين الأهلي لا مساس بها

وواصل: من الصعب تواجد حسين الشحات في أهلي طرابلس لانه من العناصر الأساسية للأهلي اما افشة من الوارد تواجده مع أهلي طرابلس وتواجده سيضيف لنا الكثير ونسعى للاستفادة من خبراته.

وأكمل: الأهلي يحتاج لظهير أيسر وقلب دفاع ومهاجم صريح.. وطبيعي الفريق يحتاج للتدعيم لأنه ينافس في كل المستويات.

واختتم: تعاقد الأهلي مع حامد حمدان؟ طبيعي يحتاج الأهلي للتدعيم في الوسط حتى لو استمر ديانج لإن الأهلي يشارك في مباريات كثيرة محلية وأفريقية ويحتاج لبدائل على مستوى عالي.