مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تسير الرحلة الأربعين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 20-12-2025
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
رياضة

أحمد حسن يكشف عن موقف أشرف داري من فكرة الإعارة

داري
داري
يارا أمين

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن موقف المغربي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، من مستقبله مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “أشرف داري يرفض فكرة الإعارة ويتمسك بالاستمرار في الأهلي أو الرحيل.. والنادي يحاول إقناع اللاعب بحصوله على نصف قيمة عقده فقط بدلا من حصوله على قيمة العقد بالكامل”.

ويدرس مسئولو النادي الاهلي وضع المغربي أشرف داري علي قائمة الانتظار في يناير المقبل، حال فشل تسويقه لأي من الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما وأن اللاعب لا يملك عروضا جديا للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويرغب الأهلي في بيع أو إعارة أشرف داري لأي من الأندية الخارجية، من أجل إفساح مكان في القائمة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، في ظل فشل المدافع المغربي في إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر وغيابه لفترات طويلة بسبب كثرة الإصابات التي تعرض له منذ القدوم إلى الأهلي في بداية الموسم الماضي، وعدم استفادة الأهلي من جهود وحجز مكان في قائمة اللاعبين الأجانب.

ويضع الأهلي أكثر من سيناريو بشأن مستقبل أشرف داري في يناير، سواء تسويقه عن طريق البيع أو الإعارة لأحد الأندية الخارجية أو المحلية، أو رفع اسمه من القائمة ووضعه على قائمة الانتظار حتى نهاية الموسم الجاري، والخيار الأخير هو فسخ عقد اللاعب بالتراضي حال الوصل لاتفاق على الحصول على قيمة العقد المتبقي فقط من مدة العقد الخاص به.

أحمد حسن الأهلي أشرف داري فيسبوك النادي الأهلي

