شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
تقرير يكشف خريطة التغلغل لجماعة الإخوان داخل فرنسا.. ما القصة؟
توك شو

نشأت الديهي يهاجم الإخوان بسبب انتقادهم صفقة الغاز

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمد شحتة

شنّ الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، على خلفية انتقاداتها لصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، معتبرًا أن ما تقوم به الجماعة يندرج في إطار المكايدة السياسية للدولة المصرية وليس دفاعًا عن المصالح الوطنية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن جماعة الإخوان، لاسيما العناصر المتواجدة في تركيا، تتجاهل الحقائق الإقليمية، مشيرًا إلى أن تركيا نفسها تعمل على إنشاء خط غاز من إسرائيل مرورًا بسوريا لإمداد أوروبا، في إطار تنافس اقتصادي مشروع وليس صراعًا سياسيًا، على حد تعبيره.

وأوضح أن تجارة الغاز تتم بين شركات تجارية بعقود واضحة، ولا تُدار بالشعارات أو المواقف العاطفية، لافتًا إلى أن مصر لديها بالفعل تجربة تاريخية غير مريحة في التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلا أن الواقع الحالي تحكمه اعتبارات السوق والطاقة.

وأضاف أن ما وصفهم بـ"وسطاء الفتنة" يسعون إلى استغلال أي حدث سياسي، قائلاً إن الإخوان يبحثون عن أي أزمة لإثارة الضجيج السياسي، في وقت تتطلع فيه تركيا لأن تصبح مركزًا إقليميًا لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يتجاوز المليار دولار، بينما يبلغ حجم التبادل في بعض القطاعات الأخرى أرقامًا أقل بكثير، مؤكدًا أن أكبر المتعاملين تجاريًا مع إسرائيل هم الفلسطينيون أنفسهم، إلى جانب تعامل عدد من الدول العربية معها، وهو ما لا يمكن وصفه بالضرورة على أنه تطبيع سياسي.

وشدد على أن الدولة المصرية تتحرك وفق مصالحها الوطنية الخالصة، دون مجاملات في الأسعار أو حسابات سياسية ضيقة، موضحًا أن المواطن المصري لن يتحمل أي انقطاع في التيار أو نقص في إمدادات الطاقة، وهو ما يجعل تأمين احتياجات الدولة أولوية قصوى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تُدار وفق حسابات المصالح الاستراتيجية، موجّهًا حديثه إلى منتقدي الدولة بقوله إن المزايدة على مؤسسات الدولة أو على القيادة السياسية أمر مرفوض ولا يخدم سوى أجندات معروفة.

نشأت الديهي صفقة الغاز مصر إسرائيل الإخوان

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

هدير عبد الرازق

22 ديسمبر.. محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا لاتهامهما في فيديوهات مخلة

المتهمة

حبس سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص

سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات.. غدًا

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

