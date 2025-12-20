نشأت الديهي يهاجم الإخوان بسبب انتقادهم صفقة الغاز

شنّ الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على جماعة الإخوان، على خلفية انتقاداتها لصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، معتبرًا أن ما تقوم به الجماعة يندرج في إطار المكايدة السياسية للدولة المصرية وليس دفاعًا عن المصالح الوطنية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن جماعة الإخوان، لاسيما العناصر المتواجدة في تركيا، تتجاهل الحقائق الإقليمية، مشيرًا إلى أن تركيا نفسها تعمل على إنشاء خط غاز من إسرائيل مرورًا بسوريا لإمداد أوروبا، في إطار تنافس اقتصادي مشروع وليس صراعًا سياسيًا، على حد تعبيره.

وأوضح أن تجارة الغاز تتم بين شركات تجارية بعقود واضحة، ولا تُدار بالشعارات أو المواقف العاطفية، لافتًا إلى أن مصر لديها بالفعل تجربة تاريخية غير مريحة في التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلا أن الواقع الحالي تحكمه اعتبارات السوق والطاقة.

وأضاف أن ما وصفهم بـ"وسطاء الفتنة" يسعون إلى استغلال أي حدث سياسي، قائلاً إن الإخوان يبحثون عن أي أزمة لإثارة الضجيج السياسي، في وقت تتطلع فيه تركيا لأن تصبح مركزًا إقليميًا لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل يتجاوز المليار دولار، بينما يبلغ حجم التبادل في بعض القطاعات الأخرى أرقامًا أقل بكثير، مؤكدًا أن أكبر المتعاملين تجاريًا مع إسرائيل هم الفلسطينيون أنفسهم، إلى جانب تعامل عدد من الدول العربية معها، وهو ما لا يمكن وصفه بالضرورة على أنه تطبيع سياسي.

وشدد على أن الدولة المصرية تتحرك وفق مصالحها الوطنية الخالصة، دون مجاملات في الأسعار أو حسابات سياسية ضيقة، موضحًا أن المواطن المصري لن يتحمل أي انقطاع في التيار أو نقص في إمدادات الطاقة، وهو ما يجعل تأمين احتياجات الدولة أولوية قصوى.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تُدار وفق حسابات المصالح الاستراتيجية، موجّهًا حديثه إلى منتقدي الدولة بقوله إن المزايدة على مؤسسات الدولة أو على القيادة السياسية أمر مرفوض ولا يخدم سوى أجندات معروفة.