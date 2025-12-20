اتفاقية بين شركات .. والطاقة في مصر مؤمنة .. أول رد من وزير البترول على صفقة الغاز مع إسرائيل

علق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على اتفاقية الغاز مع إسرائيل، قائلا:" الاتفاقية دي منذ 2019 وكل فترة يكون بها تعديلات بناء على الإمكانيات المتواجدة في حقول الغاز ".

وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اتفاقية الغاز مع إسرائيل بين الشركات".

وتابع كريم بدوي :" الطاقة والغاز في مصر مؤمنة جدا والكمية التي تصل من الخط الذي يأتي من إسرائيل 1000 مليون قدم مكعب فقط ".

وأكمل كريم بدوي :" لدينا 4 سفن تغييز بطاقة تسمح لنا بضخ 2700 مليبون قدم كعب ونتوفر احتياجتنا بشكل كامل ".

ولفت كريم بدوي :" نعمل على زيادة انتاجنا المحلي وتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة والغاز في المنطقة “، مضيفا:" اتفاقية الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة وإنتاجنا المحلي وسفن التغييز توفر لنا احتياجاتنا ".

