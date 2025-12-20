من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

يعد زيت الزعتر من المواد الغنية بالفوائد بسبب احتوائه على عددكبير من العناصر الغذائية والفيتامينات مثل الكالسيوم والحديد والسيلينيوم وفيتامينات المجموعة ب وفيتامينات ك وسي وحمض الفوليك، وهي عناصر أساسية لوظائف الجسم المثلى.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم فوائد زيت الزعتر:

يدعم الرؤية

بفضل غناها بفيتامين أ ، وهو مضاد للأكسدة، تُحسّن هذه العشبة العطرية البصر وتقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والزرق، وإعتام عدسة العين كما أنها تحتوي على كمية وفيرة من المركبات الفينولية التي تحمي الأغشية المخاطية وخلايا العصب البصري من التلف التأكسدي ويُساعد تناول منقوع الزعتر أو استخدام زيت الزعتر على تخفيف جفاف العين.

يتحكم في ضغط الدم

يُعدّ الزعتر غنيًا بالبوتاسيوم، وهو معدن حيويّ يُعدّ عنصرًا أساسيًا في سوائل الجسم والخلايا يُساعد الزعتر على تنظيم معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي كما يُساهم تناول كوب منعش من شاي الزعتر في خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

يعالج نزلات البرد والسعال

يُعدّ شاي الزعتر، بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، علاجًا فعالًا لنزلات البرد والسعال كما يتميز زيت الزعتر العطري بخصائص قوية مضادة للميكروبات، ويُستخدم بشكل أساسي لعلاج التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ويُساعد وجود الكارفاكرول في زيت الزعتر على تخفيف التهاب الحلق.

يقوي العظام

يُعدّ الزعتر مصدراً غنياً بفيتامين ك، والكالسيوم، والمنغنيز، والحديد، وتلعب هذه العناصر الغذائية دوراً حيوياً في تقوية العظام وتعزيز نموها، لذا فإن إضافة الزعتر إلى النظام الغذائي تُساعد في الحفاظ على عظام أقوى وتُقلل من خطر كسور العظام لدى كبار السن.

يعزز صحة القلب

تُساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة للزعتر في تقليل الالتهاب، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب كما يُعزز زيت الزعتر الغني بالمغذيات النباتية صحة القلب من خلال تحسين وظائف صمامات القلب، وإرخاء الأوردة والشرايين، وتقوية عضلة القلب.

يعزز المناعة

قد يكون تلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات الأساسية مهمة صعبة. أضف هذا العشب العطري الغني بفيتامينات أ، سي، ومجموعة فيتامينات ب، والمعادن كالحديد والسيلينيوم والمنجنيز، لتعزيز جهازك المناعي. يساعد تناول شاي الزعتر بانتظام على تقوية آليات الدفاع وتحسين الصحة العامة.

يحسن المزاج

يُستخدم زيت الزعتر العطري على نطاق واسع لأغراض عطرية وعلاجية نظرًا لغناه بمادة الكارفاكرول الفعالة وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الكارفاكرول يزيد من تركيز السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونان رئيسيان يتحكمان في المزاج ولهما تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية.

فوائد الزعتر للشعر والبشرة

يضمن التغذية الجيدة لبصيلات الشعر شعراً أقوى وأكثر كثافة و يعمل زيت الزعتر العطري، الغني بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر، على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ويعزز نمو الشعر، ويمنع ترققه و علاوة على ذلك، تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا القوية في التخلص من القشرة ، وتخفيف الحكة، والحد من تساقط الشعر المستمر، مما يضمن تجديد شعر صحي.

علاجات حب الشباب

حب الشباب مشكلة شائعة تصيب الناس من جميع الأعمار، وإذا كنتِ قد سئمتِ من تجربة علاجات مختلفة دون جدوى، فإليكِ علاج طبيعي فعال: الزعتر. هذا العشب المعالج غني بخصائص مضادة للبكتيريا، وهو فعال في مكافحة حب الشباب كما أنه يدعم صحة البشرة من خلال مكافحة البكتيريا والجراثيم المسببة للعديد من مشاكل الجلد ويُخفف زيت الزعتر العطري بالماء ويُستخدم كتونر لشد البشرة ومنحها مظهرًا شابًا.