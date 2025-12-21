أرسنال يحسم مواجهة إيفرتون 1-0 في لقاء اتسم بالندية بالدوري الإنجليزي

اختُتمت المباراة التي جمعت بين فريقي أرسنال وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أُقيمت على ملعب إيفرتون، في لقاء اتسم بالندية والحذر من الجانبين.

تفوق أرسنال خارج الديار

نجح فريق أرسنال في تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب إيفرتون بنتيجة هدف دون مقابل، ليواصل عروضه القوية في منافسات البريميرليج هذا الموسم. وفرض الجانرز سيطرتهم على مجريات اللعب في فترات عديدة من اللقاء، مع اعتماد إيفرتون على التنظيم الدفاعي ومحاولات المرتدات.

هدف المباراة الوحيد

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم فيكتور جيوكيريس، الذي نجح في ترجمة ركلة جزاء لصالح أرسنال إلى هدف في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول. وأظهر جيوكيريس هدوءًا كبيرًا أمام المرمى، ليمنح فريقه التقدم ويحسم ثلاث نقاط غالية.

محاولات إيفرتون دون جدوى

حاول إيفرتون العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، وكثف من هجماته على مرمى أرسنال، إلا أن الصلابة الدفاعية للجانرز وتألق خط الحراسة حالا دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بهدف نظيف.

موقف أرسنال في جدول ترتيب الدوري

بهذا الانتصار، اعتلى أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ليؤكد الجانرز رغبتهم القوية في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

المباراة المقبلة لأرسنال

يستعد أرسنال لخوض تحدٍ جديد، حيث يواجه فريق كريستال بالاس في إطار منافسات ربع نهائي كأس الكاراباو، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم خطوة جديدة نحو لقب جديد



