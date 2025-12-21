قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرسنال يحسم مواجهة إيفرتون 1-0 في لقاء اتسم بالندية بالدوري الإنجليزي
ريال مدريد يتخطى «إشبيلية» بثنائية ويشعل صراع الصدارة في الليجا
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أرسنال يحسم مواجهة إيفرتون 1-0 في لقاء اتسم بالندية بالدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال
رباب الهواري

اختُتمت المباراة التي جمعت بين فريقي أرسنال وإيفرتون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أُقيمت على ملعب إيفرتون، في لقاء اتسم بالندية والحذر من الجانبين.

تفوق أرسنال خارج الديار

نجح فريق أرسنال في تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على حساب إيفرتون بنتيجة هدف دون مقابل، ليواصل عروضه القوية في منافسات البريميرليج هذا الموسم. وفرض الجانرز سيطرتهم على مجريات اللعب في فترات عديدة من اللقاء، مع اعتماد إيفرتون على التنظيم الدفاعي ومحاولات المرتدات.

هدف المباراة الوحيد

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم فيكتور جيوكيريس، الذي نجح في ترجمة ركلة جزاء لصالح أرسنال إلى هدف في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول. وأظهر جيوكيريس هدوءًا كبيرًا أمام المرمى، ليمنح فريقه التقدم ويحسم ثلاث نقاط غالية.

محاولات إيفرتون دون جدوى

حاول إيفرتون العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، وكثف من هجماته على مرمى أرسنال، إلا أن الصلابة الدفاعية للجانرز وتألق خط الحراسة حالا دون تسجيل أي أهداف، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بهدف نظيف.

موقف أرسنال في جدول ترتيب الدوري

بهذا الانتصار، اعتلى أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ليؤكد الجانرز رغبتهم القوية في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

المباراة المقبلة لأرسنال

يستعد أرسنال لخوض تحدٍ جديد، حيث يواجه فريق كريستال بالاس في إطار منافسات ربع نهائي كأس الكاراباو، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم خطوة جديدة نحو لقب جديد


 

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

جهود متنوعة

أخبار أسوان: مؤتمر للقوى الكهربائية.. ورصد مُخالفات.. وإجراءات لإنجاح المنطقة الصناعية والتأمين الصحى الشامل

حادث تريلا نجع حمادى

قنا .. تريلا تدهس5 أشخاص أثناء استقلالهم دراجات نارية بنجع حمادى

سيارات اسعاف

قنا .. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بنجع حمادى

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

