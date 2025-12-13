أرسنال يستضيف وولفرهامبتون سعيًا لاستعادة التوازن في الدوري الإنجليزي

يستقبل آرسنال مساء اليوم السبت نظيره وولفرهامبتون على ملعب الإمارات في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل "المدفعجية" المواجهة وهم في صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، متقدمين بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ما يمنح الفريق دافعًا إضافيًا للحفاظ على القمة.

ويبحث آرسنال عن العودة إلى طريق الانتصارات سريعًا بعد خسارته أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، إذ يرى الجهاز الفني أن مواجهة وولفرهامبتون تمثل فرصة مثالية لتصحيح المسار واستعادة الثقة في الدوري.

في المقابل، يعاني وولفرهامبتون هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير في جدول البريميرليج برصيد نقطتين فقط، ويواجه خطر الهبوط المبكر، ما يجعل المباراة ذات أهمية مضاعفة للفريقين.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الجمعة، أكد المدرب ميكيل أرتيتا أن فريقه استعاد توازنه بعد التعثر الأخير، قائلاً: "بعد كل هزيمة، ترغب في تصحيح الأمور فورًا، وقد نجحنا في فعل ذلك ووضعنا أنفسنا في وضع مميز في دوري أبطال أوروبا."

وأضاف أرتيتا: "الآن علينا التركيز على مواجهة وولفرهامبتون. بعد نتيجة مباراة أستون فيلا، هذه فرصة كبيرة لوضع أنفسنا في موقع أفضل بالدوري."